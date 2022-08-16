Сегодня в 16:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на Тартуском шоссе у торгового центра Eha в Таллинне грузовик столкнулся с трамваем. Движение транспорта нарушено, трамвай сошел с рельсов.
В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай, движение нарушено
В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай, движение нарушено
В Департаменте полиции и пограничной охраны подтвердили, что в результате аварии водитель трамвая доставлен в больницу. Остальные участники ДТП были осмотрены на месте, им была оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась.
Авария расследуется. Известно, что водители были трезвыми и имели право управления транспортным средством. Трамвайное движение на месте аварии остановлено, движение транспорта также сильно нарушено.