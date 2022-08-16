«Новости в 7» за 16 августа: про перенос танка-памятника и репортаж с концерта памяти Виктора Цоя

Сегодня в выпуске:

– Сегодня правительство Эстонии приняло решение о переносе танка-памятника и еще шести красноармейских монументов из Нарвы. Подробности в сюжете.

– Как жители Нарвы отнеслись к демонтажу памятников и какая обстановка сейчас в приграничном городе – в прямом включении нашего репортера.

– Что творится на берегах Одера, и почему власти Германии говорят об экологической катастрофе – подробности в сюжете.

– Поднимет ли Tallinna Vesi цену на водоснабжение, кто может возглавить RMK и почему в Берлине выключают подсветку памятников - в нашем обзоре коротких новостей.

– Виктор Цой жив! Хотя легенды рок-музыки уже 32 года нет с нами, он живет в своих песнях, которые до сих пор актуальны в памяти и душах людей. В столице прошел вечер памяти певца.