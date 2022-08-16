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«Новости в 7» за 16 августа: про перенос танка-памятника и репортаж с концерта памяти Виктора Цоя

Kanal 7
«Новости в 7» за 16 августа: про перенос танка-памятника и репортаж с концерта памяти Виктора Цоя
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– Сегодня правительство Эстонии приняло решение о переносе танка-памятника и еще шести красноармейских монументов из Нарвы. Подробности в сюжете.

– Как жители Нарвы отнеслись к демонтажу памятников и какая обстановка сейчас в приграничном городе – в прямом включении нашего репортера.

– Что творится на берегах Одера, и почему власти Германии говорят об экологической катастрофе – подробности в сюжете.

– Поднимет ли Tallinna Vesi цену на водоснабжение, кто может возглавить RMK и почему в Берлине выключают подсветку памятников - в нашем обзоре коротких новостей.

– Виктор Цой жив! Хотя легенды рок-музыки уже 32 года нет с нами, он живет в своих песнях, которые до сих пор актуальны в памяти и душах людей. В столице прошел вечер памяти певца.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 августа.

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