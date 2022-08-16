Около 21:00 на месте, где еще утром стоял танк, находилось порядка 150 человек. В основном это люди, которые приехали на машине, чтобы украсить это место цветами.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Нарвитяне высаживают цветы и зажигают свечи на прежнем месте танка
Памятник был демонтирован до самого основания, а на его месте высадили небольшие деревья.
Большая часть присутствующих именно приезжающие и отъезжающие – то есть они приезжают, кладут цветы и уезжают. Около 50 человек находятся здесь на постоянной основе – зажигают свечи и создают из них мемориал в виде сердца. На месте танка в грунт также высаживают цветы, чередуя их со свечами.
В основном этим занимаются женщины, мужчин здесь значительно меньше. Стоит также отметить, что основная категория присутствующих – молодежь. Пожилых людей практически нет, что интересно отметить, потому что, как мы помним, те кто приезжал сюда ранее, были людьми среднего и старшего возраста.
Все это выглядит довольно красиво – из свечей выложили надпись «Помним, не забудем!»
Проезжающие машины активно сигналят, скорее всего, в знак солидарности с теми людьми, которые зажигают свечи. Все настроены очень мирно, молодые семьи приходят с детьми. Никакой агрессии, пьяных лиц, провокационных разговоров на месте нет.
Дополнено в 21:30
Среди присутствующих есть два-три агрессивно настроенных человека, высказывающих враждебные речи.
На месте появилась полиция. Водителей неправильно припаркованных автомобилей пока просто предупреждают, штрафы не выписывают.
Дополнено в 21:50
Обстановка по-прежнему мирная, провокаторы покинули территорию. Люди начинают уезжать, на месте осталось значительно меньше людей – порядка 70 человек. Проезжая часть освободилась, заторов больше нет, поэтому стражи порядка также покинули место.