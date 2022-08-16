ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Нарвитяне высаживают цветы и зажигают свечи на прежнем месте танка

Памятник был демонтирован до самого основания, а на его месте высадили небольшие деревья.

Фото: Eero Vabamägi

Большая часть присутствующих именно приезжающие и отъезжающие – то есть они приезжают, кладут цветы и уезжают. Около 50 человек находятся здесь на постоянной основе – зажигают свечи и создают из них мемориал в виде сердца. На месте танка в грунт также высаживают цветы, чередуя их со свечами.

В основном этим занимаются женщины, мужчин здесь значительно меньше. Стоит также отметить, что основная категория присутствующих – молодежь. Пожилых людей практически нет, что интересно отметить, потому что, как мы помним, те кто приезжал сюда ранее, были людьми среднего и старшего возраста.

Все это выглядит довольно красиво – из свечей выложили надпись «Помним, не забудем!»

Проезжающие машины активно сигналят, скорее всего, в знак солидарности с теми людьми, которые зажигают свечи. Все настроены очень мирно, молодые семьи приходят с детьми. Никакой агрессии, пьяных лиц, провокационных разговоров на месте нет.

Дополнено в 21:30

Среди присутствующих есть два-три агрессивно настроенных человека, высказывающих враждебные речи.

На месте появилась полиция. Водителей неправильно припаркованных автомобилей пока просто предупреждают, штрафы не выписывают.

Полиция предупреждает автомобилистов. Фото: Postimees

Дополнено в 21:50