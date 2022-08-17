Кристина Каллас: нарвские политики должны извиниться; наша экономика скоро обвалится – пора включать кризисный режим

Нам нужно четко проговорить вслух больные темы, которые за 30 лет мы так и не проговорили. Тут я всегда вспоминаю двух своих бабушек: одна была из России, другая – из Эстонии. Я выросла с двумя видениями Второй мировой. Эстонская бабушка рассказывала мне во время походов в баню, где мы были только вдвоем, о том, что происходило в стране в 1939–40 годах. Российская бабушка об этом умалчивала и рассказывала о событиях начиная с 1941 года, когда ей было 15 лет и она стала сиротой. Через всю войну ей пришлось пройти с маленьким братом на руках.