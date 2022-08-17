Кристина Каллас: нарвские политики должны извиниться; наша экономика скоро обвалится – пора включать кризисный режим

Предприятия скоро начнут закрываться, школы не смогут преподавать
Нарвские электростанции следует запустить на полную мощность
Нарвская коалиция дальше так продолжать не может
Что изменится после переноса памятника-танка? Как действовать при формировании дальнейших отношений между Нарвой и властями Эстонии? Не пора ли правительству активнее заниматься проблемами экономики?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель непарламентской партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
Выдержки из беседы:
– Электричество подорожало до невиданных ранее значений – 4000 евро за мегаватт/час. Это повод для действий со стороны правительства?
– Это абсолютный повод для действий со стороны правительства. На самом деле, уже поздно. Уже 10 лет, как поздно. Нынешние цены – результат бездействия всех предыдущих правительств, включая нынешнее.
В Эстонии не строилось ни новых энергетических станций, ни ветропарков, а только всё закрывалось и ломалось.
Я не вижу правительственного плана: а что дальше? Что будет открыто, сколько энергии добавится на рынок в последующие годы? Известно лишь, что ветропарки в Рижском заливе будут готовы к первой половине 30-х годов. Но ведь за 10 лет мы до банкротства доймем!
Все планировки увязли в бюрократических машинах. А политической воли для ускорения решений нет. Дело дошло до того, что люди, которые сами производят электроэнергию, не могут ее продать, поскольку сеть не способна ее принять. В очереди стоят 15 000 производителей солнечной энергии!
– Какие срочные меры нужно было бы предпринять на осень-зиму?
– Нарвские электростанции должны заработать на полную мощность.
Если нужны инвестиции в ремонт, их следует быстро осуществить, чтобы временно перезапустить сланцевую энергетику.
Мы занимаемся вопросами электроэнергии так медленно, словно живем в мирное время – тут что-то подремонтировали, там что-то открыли. На самом деле, идет энергетическая война, создалась кризисная ситуация.
Все застопорившиеся 5–8 лет назад проекты в сфере ветроэнергии нужно ускорить вдвое. Необходима политическая воля.
Мне кажется, что до нашего правительства до сих пор не дошло, в каком кризисе мы находимся и каковы будут последствия этого кризиса. Это касается не только частных потребителей, которым придется оплачивать огромные электросчета, но и бизнесов, которые начнут закрываться. И мы уже это видим.
Наша экономика скоро обвалится. Сейчас необходимо все правительство включить в кризисный режим работы!
Я вижу на горизонте и другой кризис, которым мы не занимаемся. Это кризис в образовательной системе. Учителей не хватает, качество образования падает. Университеты не получили дополнительного финансирования, чтобы увеличить количество мест для подготовки учителей. Решения о повышении зарплат школьным учителям до сих пор нет. И повышать ее надо не на 3% при инфляции в 23%, а до средней зарплаты по Эстонии на будущий год и выше средней в дальнейшем. Если для этого потребуется взять деньги в долг, то это нужно сделать.
Иначе через 10 лет мы окажемся перед фактом, что школы просто не смогут выполнить учебную программу из-за отсутствия учителей математики или эстонского языка.
Школы просто будут вынуждены не преподавать математику или эстонский язык.
И такой же кризис назрел в сфере здравоохранения.
– Подведена ли черта под историей с танком? Или это только начало разборок с историей?
– Думаю, что конец большого кризиса, который станет началом новой истории. Не согласна с теми, кто призывает начать все с чистого листа. Невозможно начать с чистого листа, когда причинено столько душевных ран.
Нельзя все это забыть и сказать, давайте жить дружно!
Нам нужно четко проговорить вслух больные темы, которые за 30 лет мы так и не проговорили. Тут я всегда вспоминаю двух своих бабушек: одна была из России, другая – из Эстонии. Я выросла с двумя видениями Второй мировой. Эстонская бабушка рассказывала мне во время походов в баню, где мы были только вдвоем, о том, что происходило в стране в 1939–40 годах. Российская бабушка об этом умалчивала и рассказывала о событиях начиная с 1941 года, когда ей было 15 лет и она стала сиротой. Через всю войну ей пришлось пройти с маленьким братом на руках.
Эти две бабушки между собой об этом никогда не говорили. И именно эти темы мы должны сейчас проговорить друг с другом. Это больно, но это нужно делать.
– Вы знаете обе стороны войны, но изначально были за перенос танка. Почему?
– Нарвский танк после российской агрессии против Украины стал ассоциироваться с орудием убийства, агрессией и символизировать то, что сегодня происходит с Украиной. Не хватало только того, чтобы кто-то пришел и нарисовал на этом танке букву Z.
С точки зрения эстонцев, этот танк был проблематичным символом все 30 лет, просто раньше не было войны в Украине и не было агрессивного нападения России на другую страну. Контекст сильно изменился.
Война в Украине вскрыла те раны, которые кровоточили в душе эстонцев. А конфликт был всегда.
Когда к этому танку несли цветы и шли молодожены, для эстонцев это было лишним подтверждением того, что нарвитяне поддерживают армию и страну, которая ведет агрессивную войну против Украины.
Я абсолютно не довольна тем, как решилась проблема с танком.
Мы несколько недель работали над тем, чтобы решение было принято самими нарвитянами – Горсобранием Нарвы.
Я очень извиняюсь перед нарвитянами за произошедшее в понедельник. Было очень стыдно! Я разочарована в нарвском депутатском корпусе.
– Всё ведь было в руках коалиции, в которую входит «Ээсти 200»: ей принадлежит 17 мандатов из 31-го. В ключевой момент ваши партнеры по коалиции провалили миссию, не сумев мобилизовать свои силы, не так ли? На месте просто не было достаточного количества депутатов от коалиции – они отдыхали?
– У «Ээсти 200» в коалиции всего два депутата, и оба они присутствовали на заседании. Мы тянули весь переговорный процесс на себе. И было важно, чтобы не одна коалиция пришла и сняла танк, а оппозиция бы потом ходила по Нарве и будоражила эмоции людей, рассказывая, как коалиция проехала танком по Горсобранию и лишила город памятника.
– Коалиция побоялась взять на себя ответственность?
– Нет! Цель была в том, чтобы все партии договорились, чтобы избежать политической войны в данном вопросе.
– Раз оппозиция оказалась не готова решить вопрос, почему коалиция не смогла принять решение в ключевой момент?
– К сожалению, и в коалиции нашлись депутаты, которые оказались не готовы за это взяться.
Тут было место и трусости, и желанию заработать политическое очки.
– И как вы собираетесь дальше работать с такими партнерами по коалиции?
– «Ээсти 200» четко сказала на вчерашнем заседании, что нас такие вещи не устраивают.
Убежать от ответственности невозможно. Так коалиция дальше работать не может.
– Что это означает по сути?
– Мы дали время нашим коалиционным партнерам, чтобы они предоставили нам план дальнейшего сотрудничества. Очевидно, что с нынешним председателем Горсобрания Нарвы (Владимир Жаворонков из фракции Narva Tulevik не присутствовал на внеочередном заседании – прим. ред.) работать невозможно.
– Какой был дан сигнал нарвитянам? И чем теперь залечивать их душевные раны?
– Нарвитяне почувствовали, что горсобрание не отстаивает их интересы. Они разочарованы в нем, и я их понимаю. С другой стороны, я понимаю и действия правительства, которое осуществило данную операцию. Вопрос теперь в том, как вернуть доверие нарвитян к горсобранию.
За то, что произошло в понедельник, нужно извиниться.
Необходимо признать, что это была вина всех городских депутатов.
– Кто должен извиниться перед горожанами?
– Думаю, что все нарвские депутаты.
Подробнее в повторе!
Какой сигнал был послан нарвитянам?
Как государству выстраивать отношения с жителями города?
Последует ли продолжение разборок с историей?
Сейчас много говорится о вине нарвской оппозиции в провале голосования по танку. А где была коалиция, которой принадлежат 17 мандатов из 31?
Какова дальнейшая судьба нарвской коалиции?
Когда государство начнет заниматься экономикой? Электричество подорожало до невиданных ранее значений: это повод для действий?