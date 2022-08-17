Что изменится после переноса памятника-танка? Как действовать при формировании дальнейших отношений между Нарвой и остальной Эстонией?
Студия Postimees: подведена ли черта под историей с танком?
14:00
Студия Postimees: подведена ли черта под историей с танком?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель непарламентской партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите интервью в 14:00!
- Какой сигнал был послан нарвитянам?
- Как государству выстраивать отношения с жителями города?
- Последует ли продолжение разборок с историей?
- Сейчас много говорится о вине нарвской оппозиции в провале голосования по танку. А где была коалиция, которой принадлежит 17 мандатов из 31-го?
- Какова дальнейшая судьба нарвской коалиции?
- Когда государство начнет заниматься экономикой? Электричество подорожало до невиданных ранее значений: это повод для действий?
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