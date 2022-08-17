Ср, 17.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Студия Postimees: подведена ли черта под историей с танком?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: подведена ли черта под историей с танком?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Что изменится после переноса памятника-танка? Как действовать при формировании дальнейших отношений между Нарвой и остальной Эстонией?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель непарламентской партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите интервью в 14:00!

  • Какой сигнал был послан нарвитянам? 
  • Как государству выстраивать отношения с жителями города?
  • Последует ли продолжение разборок с историей?
  • Сейчас много говорится о вине нарвской оппозиции в провале голосования по танку. А где была коалиция, которой принадлежит 17 мандатов из 31-го?
  • Какова дальнейшая судьба нарвской коалиции?
  • Когда государство начнет заниматься экономикой? Электричество подорожало до невиданных ранее значений: это повод для действий?
Ключевые слова
Наверх