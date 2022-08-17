Рейтинги: Партия реформ по-прежнему лидирует с большим отрывом

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 33,9 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21,3 процента, а Центристскую партию 16,5 процента.

Больше всего за неделю изменились показатели популярности EKRE, за неделю повысившиеся на 1,5 процентных пункта. Поддержка лидирующей Партии реформ и находящейся на третьем месте Центристской партии практически не изменились.

За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 9,1 процента, «Ээсти 200» с 8,7 процента и «Отечество» с 8,1 процента.

После продолжавшегося несколько месяцев роста рейтинг «Отечества» за последние две недели упал на 1,3 процентных пункта, и партия вновь оказалась за спиной «Ээсти 200». В то же время и рейтинг «Ээсти 200» сейчас продолжает скорее снижаться и находится на самом низком уровне с октября 2020 года.