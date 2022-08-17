Почему Зеленский не предупредил украинцев о нападении России. Главное из расследования Washington Post

«Я не готов рассказать обо всем, что тогда говорил Бернс, но его главные сигналы были об угрозе моей жизни. И это были не первые сигналы - они поступали отовсюду, от наших спецслужб, от иностранных коллег и так далее», – сказал президент американской газете.

Он объясняет, что не говорил об этой угрозе гражданам страны, чтобы не сеять хаос и не провоцировать экономические проблемы. Зеленский привел такие цифры: сейчас Украина теряет из-за войны 5-7 млрд долларов в месяц. Выдержать такую нагрузку во время зимы и отопительного сезона страна бы не смогла, уверен президент.

«Нельзя просто мне сказать: "Послушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что нужно откладывать деньги и запасаться едой". Если бы мы это сообщили - а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, - тогда бы я терял 7 млрд долларов в месяц, начиная с октября прошлого года. И в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня, – сказал Зеленский. – Если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут».

Он считает свое решение правильным и настаивает, что оно помогло подготовиться к нападению. «И вот что произошло, когда началось вторжение - мы были настолько сильными, насколько могли быть», – считает президент Украины.

«У меня нет никаких претензий до момента, когда кто-то начинает мне говорить: "Но мы же посылали тебе сигналы". До этого момента у меня нет претензий. Но когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я им говорю: "Отправьте нам оружие", – сказал Зеленский в интервью. – Я был совершенно прав, и я в этом убежден даже сегодня».