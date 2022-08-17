Исполнительная власть провела довольно успешную и быструю операцию по удалению всех советских монументов в Нарве, хотя многие годы эта задача казалась всем предыдущим правительствам чрезвычайно сложной и едва ли осуществимой, при том, что все без исключения признавали ее важность, считает юрист Евгений Криштафович (Партия реформ).
Криштафович: теперь пора перенести в музеи все советские монументы Таллинна
В Таллинне народ тоже не дикий, поэтому нет никаких оснований держаться июньского решения городского собрания, которое отклонило предложение о немедленном переносе всех советских монументов в музеи.
Относительное спокойствие и понимание, которое встретило это решение у русскоязычных сограждан, обусловлено, разумеется, войной в Украине. Путинский режим, который под символами Великой Отечественной Войны – красными звездами, георгиевскими лентами и даже знаменем победы – оккупирует Украину и совершает невиданные нашему поколению в Европе военные преступления, помог всего за полгода ясно увидеть, насколько неуместными могут быть как сами эти символы, так и безусловная героизация советского прошлого. Потому что красная звезда на танке – это не только про победу над нацизмом, но и про оккупацию Восточной Европы в результате сговора с этими же самыми нацистами.
Эти вопросы с частью нашего общества, как и большей частью общества в России, еще только предстоит нормально обсудить. А экспонат военного музея – танк Т-34 – будет служить хорошим учебным пособием.