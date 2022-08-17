Криштафович: теперь пора перенести в музеи все советские монументы Таллинна

Относительное спокойствие и понимание, которое встретило это решение у русскоязычных сограждан, обусловлено, разумеется, войной в Украине. Путинский режим, который под символами Великой Отечественной Войны – красными звездами, георгиевскими лентами и даже знаменем победы – оккупирует Украину и совершает невиданные нашему поколению в Европе военные преступления, помог всего за полгода ясно увидеть, насколько неуместными могут быть как сами эти символы, так и безусловная героизация советского прошлого. Потому что красная звезда на танке – это не только про победу над нацизмом, но и про оккупацию Восточной Европы в результате сговора с этими же самыми нацистами.