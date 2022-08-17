Рядом с пляжем Виймси появится жилой комплекс

«Мы наблюдаем явную нехватку новых квартир в Виймси, который, несомненно, является самым популярным жилым районом вблизи от Таллинна», — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — В последние годы в Виймси появлялось очень мало новых квартир, а низкая доступность жилой площади приводит к росту цен на недвижимость во всем районе».

«Будущий жилой квартал под названием Riviera Viimsi расположен буквально на берегу моря. Из расположенных в непосредственной близости от воды домов можно будет выйти на ухоженный и красивый пляж. Совсем рядом находится самый популярный пляжный ресторан Виймси OKO, а недалеко - центр Виймси со СПА, магазинами, кинотеатром и школой. Центр Таллинна расположен всего в 20 минутах езды», — сказал руководитель отдела продаж Endover Олари Вокк.

По словам креативного директора Endover и Riviera Viimsi Маарьи-Линды Таур, при создании квартала Riviera вдохновение черпали в природной красоте прибрежного ландшафта. «Нейтральные цвета и высококачественные натуральные материалы создают спокойную атмосферу, которую дополняет прекрасный вид на море. Благодаря ландшафтному дизайну, парковая зона между зданиями напоминает ​​пляжный пейзаж, и новая застройка органично вписывается в окружающую среду», — сказала Таур.

Все квартиры имеют просторные балконы или террасы площадью до 85 м² с видом на Таллиннский залив и природу Хаабнеэме. В проекте Riviera Viimsi акцент делают на высокое качество строительства и современный внешний вид, поскольку в этом районе ищут жилье клиенты, ценящие первоклассный уровень как внутренней, так и внешней отделки. Всего в комплексе будет 65 квартир, площадь двухкомнатных квартир достигает 59 м², а пятикомнатных пентхаусов – 136 м².