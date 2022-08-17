В Испании начали экономить энергию. На чем это уже отразилось

Регионы протестуют против мер экономии

Против новых мер выступает власть на местах. Полемика вылилась на страницы печати. Регионалы, в первую очередь, обращают внимание на то, что план нарушает закон, поскольку использование энергии, в частности, в учреждениях торговли, относится в Испании к компетенции не центральных, а местных властей. Они упрекают правительство и в том, что решение где и как экономить, «было принято поспешно, без должного обсуждения с заинтересованными сторонами».

Так, глава мадридской области Исабель Диас Айусо, которая уже подготовила судебный иск, считает, что план правительства негативно скажется на жизни испанцев и, особенно, на иностранном туризме - ведущей отрасли испанской экономики. К примеру, как можно гасить освещение в 10 вечера, если в это время торговые предприятия еще работают, а испанская ночная жизнь, которая так привлекает иностранцев, только начинается? Этот вопрос Диас Айусо подняла на одной из своих встреч с журналистами. Ее иск поддержала парламентская оппозиция.

Как это сказывается на бизнесе