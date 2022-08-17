Солман: заключенные с российскими компаниями договоры о закупках должны быть расторгнуты к 10 октября

«На этой неделе вступили в силу поправки к Закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках» – заявила в среду министр государственного управления Рийна Солман.

Она пояснила, что запрещается заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные договоры о госзакупках с гражданами России, предприятиями, учреждениями или иными юридическими лицами. Также вышеперечисленные структуры не могут быть поставщиками или подрядчиками. Запрещены и заключения договоров о поставках или их продлении в случае, если сам предприниматель не находится под санкциями или не связан с подсанкционным предприятием, но поставляет товар, в отношении которого действуют международные санкции.

«Мы понимаем, что отказ от уже заключенных договоров о поставках может поставить заказчика в сложное положение, для избежания этого оставлен переходный период. Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить не позднее этой даты», – сказала Солман.