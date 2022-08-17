Инициатива «Литва без русских туристов» пока не нашла поддержки

Пакруойская усадьбы заявила, что с 12 августа больше не принимает посетителей с российским гражданством, и призвала все гостиницы, рестораны, государственные и частные организации Литвы ввести такие же ограничения на культурных и туристических объектах.

Управляющий Пакруойской усадьбой Гидрюс Климкявичюс полагает, что во время войны нужно показать российским туристам, что они в Литве – нежеланные гости.

«Они (российские туристы – BNS) замазаны кровью, поэтому мы хотим распространить весть, что в Литве или хотя бы в Пакруойской усадьбу их не ждут», – сказал Климкявичюс в среду национальному радио LRT.

Инициативу Климкявичюса объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной без русских туристов не поддерживает Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы.