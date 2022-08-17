Ср, 17.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Инициатива «Литва без русских туристов» пока не нашла поддержки

BNS
Инициатива «Литва без русских туристов» пока не нашла поддержки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вильнюс. Фото иллюстративное.
Вильнюс. Фото иллюстративное. Фото: Mstyslav Chernov

Из-за вторжения России в Украину гостиницы и рестораны Литвы призывают добровольно не принимать туристов из России. Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает такую инициативу Пакруойской усадьбы, так как не видит потребности в ней.

Пакруойская усадьбы заявила, что с 12 августа больше не принимает посетителей с российским гражданством, и призвала все гостиницы, рестораны, государственные и частные организации Литвы ввести такие же ограничения на культурных и туристических объектах.

Управляющий Пакруойской усадьбой Гидрюс Климкявичюс полагает, что во время войны нужно показать российским туристам, что они в Литве – нежеланные гости.

«Они (российские туристы – BNS) замазаны кровью, поэтому мы хотим распространить весть, что в Литве или хотя бы в Пакруойской усадьбу их не ждут», – сказал Климкявичюс в среду национальному радио LRT.

Инициативу Климкявичюса объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной без русских туристов не поддерживает Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы.

«Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости - в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России, – отметила президент Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене. – Я поддерживаю инициативу Гедрюса (Климкявичюса – BNS), но решение принимать или не принимать русских должен принять каждый бизнесмен отдельно».

Ключевые слова
Наверх