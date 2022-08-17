Из-за вторжения России в Украину гостиницы и рестораны Литвы призывают добровольно не принимать туристов из России. Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает такую инициативу Пакруойской усадьбы, так как не видит потребности в ней.
Инициатива «Литва без русских туристов» пока не нашла поддержки
Пакруойская усадьбы заявила, что с 12 августа больше не принимает посетителей с российским гражданством, и призвала все гостиницы, рестораны, государственные и частные организации Литвы ввести такие же ограничения на культурных и туристических объектах.
Управляющий Пакруойской усадьбой Гидрюс Климкявичюс полагает, что во время войны нужно показать российским туристам, что они в Литве – нежеланные гости.
«Они (российские туристы – BNS) замазаны кровью, поэтому мы хотим распространить весть, что в Литве или хотя бы в Пакруойской усадьбу их не ждут», – сказал Климкявичюс в среду национальному радио LRT.
Инициативу Климкявичюса объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной без русских туристов не поддерживает Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы.
«Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости - в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России, – отметила президент Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене. – Я поддерживаю инициативу Гедрюса (Климкявичюса – BNS), но решение принимать или не принимать русских должен принять каждый бизнесмен отдельно».