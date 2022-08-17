Подъемное пособие для врачей из сельских регионов вырастет в несколько раз

«Качественное медицинское обслуживание не должно быть роскошью, доступной только жителям больших городов, поэтому мы мотивируем молодых врачей принимать предложения о работе и в других регионах Эстонии, – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Врачи, заканчивающие резидентуру, в первую очередь хотят набраться опыта, работая в большой команде и поэтому, как правило, остаются в крупных больницах. Если мы дадим им возможность позже использовать подъемное пособие, у небольших медицинских учреждений будет больше шансов найти врачей».

Подъемное пособие для семейных врачей будет увеличено в три раза, его сумма может достигать 45 000 евро. Пособия другим специалистам вырастут в два раза, сумма выплаты может доходить до 30 000 евро.

Врач-специалист, в том числе семейный врач, может подать ходатайство о получении пособия в течение года с момента начала работы, если после окончания резидентуры прошло менее пяти лет. В то же время положение допускает выплату пособия и в более поздный срок, если это необходимо для обеспечения медицинского обслуживания в регионе.