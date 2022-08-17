Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон подписал постановление, многократно увеличивающее суммы подъемных для врачей, приступающих к работе за пределами Таллинна, Тарту и соседних самоуправлений. Кроме того, гибче станут и условия для подачи заявки на получение пособия.
Подъемные для врачей в сельских регионах вырастут в несколько раз
«Качественное медицинское обслуживание не должно быть роскошью, доступной только жителям больших городов, поэтому мы мотивируем молодых врачей принимать предложения о работе и в других регионах Эстонии, – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Врачи, заканчивающие резидентуру, в первую очередь хотят набраться опыта, работая в большой команде и поэтому, как правило, остаются в крупных больницах. Если мы дадим им возможность позже использовать подъемные, у небольших медицинских учреждений будет больше шансов найти сотрудников».
Подъемные для семейных врачей будет увеличено в три раза, его сумма может достигать 45 000 евро. Пособия специалистам вырастут в два раза, сумма выплаты может доходить до 30 000 евро.
Врач-специалист, как и семейный врач, может подать ходатайство о получении пособия в течение года с момента начала работы, если после окончания резидентуры прошло менее пяти лет. В то же время положение допускает выплату пособия и в более поздний срок, если это необходимо для обеспечения медицинского обслуживания в регионе.
По словам члена правления некоммерческой организации Eesti Noored Perearstid доктора Ану Парвело, острая нехватка семейных врачей существует по всей Эстонии, особенно сильно она ощущается в небольших сельских районах. «Увеличение подъемных позволит смягчить эту нехватку и явится еще одной дополнительной мерой, с помощью которой местные власти могут привлекать молодых семейных врачей в сельские регионы», – сказала доктор Парвело.
Семейный врач может ходатайствовать о пособии, если он берет на себя обслуживание списка пациентов за пределами городов Таллинна и Тарту и непосредственно граничащих с ними самоуправлений. Врач-специалист может подать заявку о пособии, если он начинает работать во входящем в план развития больничной сети медучреждении (или нескольких учреждениях), расположенных за пределами Таллинна или Тарту, с рабочей нагрузкой не менее 30 часов в неделю.
Первого июня Рийгикогу утвердил поправки к Закону об организации медицинских услуг, которые, в частности, более четко урегулировали возможности для резидентов по специальности семейная медицина подавать заявления на получение собственного списка пациентов. Смягчились и условия обращения за подъемными: увеличен срок подачи заявок и создана база для выплаты пособия в большем размере, а также появилась возможность частичного его использования.
До конца 2025 года основой для назначения подъемных пособий будет служить административное распределение, действовавшее до 30 июня 2017 года.