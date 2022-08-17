«Гражданин М»: гражданки России могут потерять недвижимость в Эстонии и просят об исключении

Людмила и Анастасия из Москвы купили в Эстонии недвижимость десять лет назад, и теперь не знают, смогут ли они посещать свой дом. Они опасаются, что фактически потеряют право собственности. Как говорит Людмила, она не поддерживает войну против Украины, но не в силах что-либо изменить. Выслушаем эту историю и узнаем, что они думают о происходящем и понимают ли мотивы Эстонии.