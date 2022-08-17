Сегодня, в 15:00, в прямом эфире передачи «Гражданин М» две гражданки России – Людмила Писаренко и ее мать Анастасия Бардина. Правительство Эстонии решило ввести санкции, которые ограничивают выдачу ВНЖ и въезд в Эстонию гражданам РФ с выданными Эстонией визами. Запрет, вступающий в силу 18 августа, мотивирован желанием воздействовать на Россию и ее граждан с целью прекращения агрессии против Украины. Но для многих связанных с Эстонией россиян это означает слом планов и надежд.
Сегодня в «Гражданине М»: гражданки России могут потерять недвижимость в Эстонии из-за визовых санкций
Сегодня в «Гражданине М»: гражданки России могут потерять недвижимость в Эстонии из-за визовых санкций
Людмила и Анастасия из Москвы купили в Эстонии недвижимость десять лет назад, и теперь не знают, смогут ли они посещать свой дом. Они опасаются, что фактически потеряют право собственности. Как говорит Людмила, она не поддерживает войну против Украины, но не в силах что-либо изменить. Выслушаем эту историю и узнаем, что они думают о происходящем и понимают ли мотивы Эстонии.
Ведущий передачи – Сергей Метлев.