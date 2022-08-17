Видео и графика ⟩ В Ида-Вирумаа на местах советских памятников появились цветочные поля

Есть два типа советских памятников: надгробия на настоящих кладбищах и просто идеологические символы. После 24 февраля в Эстонии началась кампания по устранению символов враждебной власти из публичных мест и каждый гражданин или самоуправление могли сообщить, если обнаружат нечто подобное.