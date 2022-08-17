Помимо танка, вчера в Ида-Вирумаа демонтировали еще несколько советских памятников. К местам, где они стояли, люди приносят цветы и свечи.
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Видео и графика ⟩ В Ида-Вирумаа на местах советских памятников появились цветочные поля
В Ида-Вирумаа на местах советских памятников появились цветочные поля
Есть два типа советских памятников: надгробия на настоящих кладбищах и просто идеологические символы. После 24 февраля в Эстонии началась кампания по устранению символов враждебной власти из публичных мест и каждый гражданин или самоуправление могли сообщить, если обнаружат нечто подобное.