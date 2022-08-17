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Видео и графика ⟩ В Ида-Вирумаа на местах советских памятников появились цветочные поля

Аймар Алтосаар
В Ида-Вирумаа на местах советских памятников появились цветочные поля
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Narva punatanki endine asukoht 17.08.2022 hommikul
Narva punatanki endine asukoht 17.08.2022 hommikul Фото: Pilt videost

Помимо танка, вчера в Ида-Вирумаа демонтировали еще несколько советских памятников. К местам, где они стояли, люди приносят цветы и свечи.

Есть два типа советских памятников: надгробия на настоящих кладбищах и просто идеологические символы. После 24 февраля в Эстонии началась кампания по устранению символов враждебной власти из публичных мест и каждый гражданин или самоуправление могли сообщить, если обнаружат нечто подобное.

На сайте Postimees есть карта Эстонии, на которой каждый желающий может отметить месторасположение попавшегося на глаза памятника.  

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