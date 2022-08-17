Мемориальный комплекс в Тарту в парке Раади демонтируют осенью

Мэр Тарту Урмас Клаас подтвердил, что в настоящее время выполнены все юридические требования для сноса советского мемориала построенного в 1975 году и для перезахоронения людей, захороненных на берегу озера Раади в основном во время второй мировой войны. «Решения приняты, вопрос в том, когда», – сказал он.

Эксперты Военного музея, ответственные за раскопку могилы, прибудут в Раади вероятнее всего осенью «В директиве целая куча однотипных объектов, с которыми мы будем разбираться один за другим. В то же время из предыдущей директивы все еще не сделано Эммасте», – пояснил директор музея Хеллар Лилль.

На вопрос, насколько работа на мемориале Раади отличается от недавних работ на других военных захоронениях, Лилль ответил, что тартуская братская могила определенно больше. Согласно анализу археолога Арнольда Унда, в ней должно быть захоронено не менее нескольких сотен человек, но, возможно, и больше. С другой стороны, нет оснований верить в заявление о тысячах погибших, распространенное в советское время.

Из-за незнания того, что на самом деле скрывается под землей, невозможно предсказать ход и продолжительность раскопок. «В любом случае речь идет о нескольких днях. Следует учитывать, что могилы не всегда расположены в области, отмеченной на ландшафте. Например, в Раквере мы их обнаружили под тротуаром», – добавил Лилль.

Одновременно с перезахоронением останков Горуправа хочет перенести в городской музей советскую мемориальную бронзовую скульптуру. Каким будет новое место упокоения усопших, еще предстоит решить.

«Мы действуем спокойно и вежливо, как и подобает в нашем культурном пространстве», – подчеркнул мэр Клаас. Он также пообещал, что руководство города будет поддерживать открытый стиль общения на эту тему и готово при необходимости поделиться дополнительными пояснениями со всеми, у кого могут возникнуть вопросы по поводу перезахоронения.