Россия отказывается забирать из Германии турбину для «Северного потока»

По его словам, Россия продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Турбину предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, отметил представитель.

Претензии России

Российский концерн «Газпром» в июне сократил поставки газа по «Северному потоку-1», сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. «Газпром» жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.