Цены на газ в Европе приближаются к историческому максимуму

Об этом сообщает «Оператор ГТС Украина» в Facebook.

«В результате искусственных ограничений российской стороной поставок газа в Европу цена на газ продолжает расти и приближается к очередному историческому максимуму», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 16 августа, впервые с 8 марта, стоимость природного газа преодолела отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Колебание цены наблюдается с июля – с тех пор как "Газпром" заявил о сокращении поставок "Северным потоком - 1" под предлогом ремонта одной из турбин на компрессорной станции "Портовая". Российская компания остановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка по газопроводу снизилась на 20%», - пояснила пресс-служба.