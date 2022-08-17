Цены на газ в Европе приближаются к историческому максимуму и уже достигли отметки почти 2500 долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского «Газпрома», пишет УНИАН.
Цены на газ в Европе приближаются к историческому максимуму
Об этом сообщает «Оператор ГТС Украина» в Facebook.
«В результате искусственных ограничений российской стороной поставок газа в Европу цена на газ продолжает расти и приближается к очередному историческому максимуму», – говорится в сообщении.
В компании отметили, что по состоянию на 16 августа, впервые с 8 марта, стоимость природного газа преодолела отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
«Колебание цены наблюдается с июля – с тех пор как "Газпром" заявил о сокращении поставок "Северным потоком - 1" под предлогом ремонта одной из турбин на компрессорной станции "Портовая". Российская компания остановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка по газопроводу снизилась на 20%», - пояснила пресс-служба.
В компании «Оператор ГТС» подчеркивают, что «Газпром» имеет возможность увеличить поставки газа в Европу через украинский маршрут с нынешних 40-42 млн куб. м газа в сутки до не менее 109 млн куб. м. Однако российская компания не использует забронированные и даже оплаченные мощности украинской ГТС, несмотря на отсутствие технологических препятствий.