Местные самоуправления получат 2,28 млн евро на генераторы и средства связи

В мае Спасательный департамент получил 77 заявок от местных самоуправлений на пособие по подготовке к кризису, общая сумма составила 6,1 миллионов евро. «Местные самоуправления проделали очень хорошую работу за короткое время и все представленные нам проекты являлись обоснованными и важными. Поскольку заявок поступило больше, чем было средств в бюджете, пришлось делать выбор, исходя из уроков предыдущих кризисов. Мы решили в первую очередь профинансировать покупку альтернативных средств связи, а также покупку генераторов и их установку», – объяснила советник по готовности к кризису Спасательного департамента Терье Лилло.

При принятии решения исходили из принципа, что повышение готовности к кризисной ситуации каждого самоуправления важно и необходимо, поэтому пособие получат все, подавшие заявку самоуправления.

«Электричество и связь в кризисной ситуации крайне необходимы, поэтому мы уверены, что после реализации проекта готовность местных самоуправлений к кризисам значительно улучшится, и это хорошая отправная точка. Мы хотим продолжить выдавать пособия и в будущем, чтобы шаг за шагом повышать готовность местных самоуправлений к кризису», – сказала Лилло.

Спасательный департамент заключит договор с местными самоуправлениями на использование денег, и все работы должны быть завершены к концу 2022 года.

Денежное пособие можно было запросить на покупку альтернативных средств связи (например, спутниковой связи), на повышение работоспособности местного самоуправления (например, покупка генераторов и их установка), на организацию информационных дней и проведение обучения о кризисной коммуникации, на обучение кризисному управлению для кризисных штабов местного самоуправления, на распространение инструкций и информации, необходимых в кризисной ситуации, и на другие мероприятия, повышающие готовность к кризису.