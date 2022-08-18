Украина воюет за хлеб

Фермеры на подконтрольной Киеву территории скорее всего переориентируются на внутренний рынок и существенно снизят посевные площади. Снова выходить на внешние рынки будут пытаться крупные агрохолдинги, которые в своем распоряжении имеют полные логистические цепочки. Средние и мелкие фермерские хозяйства продолжат сотрудничество через трейдеров.

Комментарий

Агрохолдинги Украины несут потери и готовят иски в международные суды

HARVEAST

Дмитрий Скорняков. Фото: личный архив

После 24 февраля 2022 года агрохолдинг HarvEast потерял 90 процентов сельскохозяйственных мощностей. От 130 тысяч гектаров посевных площадей в распоряжении компании осталось лишь около 35 тысяч. Основные мощности агрохолдинга находились в районе Мариуполя, и на оккупированной территории осталось около 52 тысяч тонн урожая зерновых, которые готовились для экспорта через мариупольский порт. В данный момент этот урожай вывозится через порты Ростова и реализуется как зерно российских производителей.

Также в оккупации остались и крупнейший в Украине миндальный сад, огромные сады грецкого ореха, большое количество дорогостоящей сельскохозяйственной техники импортного производство.

«Есть информация, что наше зерно под Мариуполем везут автотранспортом в Россию, вероятнее всего, в Ростов, там смешивают его со своим, а потом уже продают. А наши активы сейчас пытаются разделить различные рейдерские компании России и непризнанных республик ЛДНР. По слухам, они там между собой воюют за возможность контролировать наши предприятия на временно оккупированной территории Донецкой области», – говорит генеральный директор компании Дмитрий Скорняков.