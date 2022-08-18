Фермерские хозяйства в прямом смысле слова ведут войну за каждую тонну урожая. В прошлом номере Rus.Postimees было опубликовано интервью с фермером, чьи поля оказались на линии фронта. Оно сопровождалось фотографией героя материала в каске и бронежилете – именно так ему приходится работать на комбайне. Но то, что собрано под обстрелами, надо еще вывезти и продать. Стоимость зерновых колеблется в районе 70 долларов за тонну, тогда как в прошлом году фермеры сбывали урожай по 250 за тонну, а на внешних рынках стоимость зерновых достигала 300.
Украина воюет за зерно, но кому оно принадлежит?
Но даже хорошая конъюнктура не позволила украинским фермерам сбыть весь рекордный урожай прошлого года.
Нужно, хотя и невозможно
После начала вторжения украинские экспортеры аврально ищут альтернативные пути доставки сельхозпродукции. Один из них – доставлять зерно баржами по Дунаю прямо на терминалы Европейского союза. О целесообразности этого пути дискуссия шла много лет, но дальше разговоров дело не продвинулось. Грузовой флот дунайского пароходства и порты крайне слабо развиты, а баржи не способны принять на борт столько груза, чтобы это было рентабельно. Для сравнения: баржи дунайского речного флота берут на борт максимум 6 тысяч тонн, тогда как на танкерах Черноморского флота можно вывозить 60 и даже 80 тысяч тонн единовременно.
Но альтернатива есть. Фермерские грузы можно вывозить автотранспортом, однако украинская таможня не успевает своевременно оформлять грузы. На погранпунктах уже стоят тысячи грузовиков с сельхозпродукцией на борту.
Один из наиболее безопасных вариантов – железная дорога. Здесь таможня работает быстрее, но госкомпания-монополист «Укрзалізниця» в начале июля резко подняла тарифы на грузоперевозки. Если учесть удорожание нитратов с 6 до 27 тысяч гривен за тонну и дизельного топлива в два раза (оно же стало еще и дефицитным товаром), то посадочный материал также вырос в цене. Поэтому транспортировка грузов по железной дороге стала и вовсе золотой.
Тем не менее по состоянию на июль украинским экспортерам все-таки удалось вывезти около 1,7 миллионов тонн зерновых разных видов. В мирное время на экспорт в месяц уходило до 5–6 миллионов тонн.
На этот раз экспорт удалось увеличить благодаря отгрузке зерна через румынский порт Констанца. Но это лишь стечение обстоятельств.
Выход один – Черное море
Тем не менее 3 августа близ Стамбула завершили инспекцию сухогруза Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы на борту. 5 августа в Турцию пошел первый караван из кораблей. Это стало возможным лишь благодаря подписанию украинско-турецкого и российско-турецкого договора о беспрепятственном вывозе украинских зерновых по специальному коридору в Черном море. К сожалению, сейчас это единственный рентабельный путь для украинских фермеров, говорит Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. В Турции на это соглашение смотрят с оптимизмом. По мнению официальной Анкары, оно должно положить конец войне России с Украиной. Об этом на встрече с турецкими журналистами заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля «Днем облегчения для мира».
Но как украинские военные, так и экспортеры относятся к этому договору с опаской. Ведь в памяти все еще свежа ракетная атака по Одесскому торговому порту, осуществленная Россией на следующий же день после подписания договора в Стамбуле.
«Если нам удастся полностью загрузить Одесские торговые порты плюс наземные пути, то мы сможем выйти на довоенный уровень отгрузки. Однако захотят ли наши партнеры идти к берегам страны, где идет война, где столько рисков? Какие при этом будут затраты на страхование? Этот вопрос пока что висит в воздухе. И боюсь, пока никто не может сказать, что этот маршрут останется жизнеспособным», – уверена аналитик Ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.
Фермеры гадают о будущем
По предварительным прогнозам, в нынешнем году аграрии Украины сократят производство зерновых и масличных культур на 35 процентов со 107 до 70 миллионов тонн, а посевных площадей на 20 процентов. Однако на данный момент пострадали прежде всего производители овощной продукции и бахчевых культур, которые работают преимущественно на востоке и юге Украины.
Тем временем около 20 процентов сельскохозяйственных земель находятся на оккупированных территориях. Россия не уже вывезли и пытаются реализовать на мировых рынках около полумиллиона тонн украинского зерна, еще около миллиона находятся на элеваторах в зоне оккупации.
Как эти фермеры будут собирать и продавать свои урожаи, в Министерстве сельского хозяйства Украины так и не ответили. Но серые схемы сбыта уже заработали. Те хозяйства, которые согласились сотрудничать с новыми властями, вывозят свою продукцию в Крым. Такое сотрудничество возможно только по схеме «60 на 40», где большую часть урожая забирают представители оккупационной власти.
Такая схема приведет к банкротству многих хозяйств, уверен фермер из Херсонской области, не пожелавший назвать свое имя. «В этом году урожай и без того плохой, а тут еще и война. Много пшеницы сгорело. Но оставлять урожай на поле я не хочу, работать с оккупантами – тоже. Поэтому мы просто собрали и высыпали все зерно среди поля, пусть птицы порадуются. Вся надежда только на наших хлопцев из ВСУ. Может откинут этих москалей туда, подальше за Крым, чтобы мы осенью приступили к посеву», – говорит собеседник Rus.Postimees.
Фермеры на подконтрольной Киеву территории скорее всего переориентируются на внутренний рынок и существенно снизят посевные площади. Снова выходить на внешние рынки будут пытаться крупные агрохолдинги, которые в своем распоряжении имеют полные логистические цепочки. Средние и мелкие фермерские хозяйства продолжат сотрудничество через трейдеров.
Комментарий
Агрохолдинги Украины несут потери и готовят иски в международные суды
HARVEAST
После 24 февраля 2022 года агрохолдинг HarvEast потерял 90 процентов сельскохозяйственных мощностей. От 130 тысяч гектаров посевных площадей в распоряжении компании осталось лишь около 35 тысяч. Основные мощности агрохолдинга находились в районе Мариуполя, и на оккупированной территории осталось около 52 тысяч тонн урожая зерновых, которые готовились для экспорта через мариупольский порт. В данный момент этот урожай вывозится через порты Ростова и реализуется как зерно российских производителей.
Также в оккупации остались и крупнейший в Украине миндальный сад, огромные сады грецкого ореха, большое количество дорогостоящей сельскохозяйственной техники импортного производство.
«Есть информация, что наше зерно под Мариуполем везут автотранспортом в Россию, вероятнее всего, в Ростов, там смешивают его со своим, а потом уже продают. А наши активы сейчас пытаются разделить различные рейдерские компании России и непризнанных республик ЛДНР. По слухам, они там между собой воюют за возможность контролировать наши предприятия на временно оккупированной территории Донецкой области», – говорит генеральный директор компании Дмитрий Скорняков.
Смертельный урожай
Фермер из Николаевской области Сергей Дзуман владеет достаточно молодым хозяйством. Он начал работать в 2014 году и в данный момент в его распоряжении около 400 гектаров посевных площадей. В основном Дзуман выращивает овощи, но кукуруза и зерновые тоже есть.
В этом году хозяйство Сергея Дзумана не рассчитывает собрать ни одного килограмма продукции. Решением военно-гражданской администрации Николаева на его территории запрещены все сельскохозяйственные работы. Поля фермера расположены в нескольких километрах от линии фронта, и сейчас он больше собирает смертоносный урожай из упавших снарядов и ракет, чем кукурузу и пшеницу.
Сергей Дзуман крайне обеспокоен ситуацией – у него много техники в кредитах. Он в числе тех фермеров, которые оказались в центре боевых действий, и рассчитывает на льготное банковское кредитование. Но пока лишь государственный Ощадбанк пошел навстречу таким аграриям, как Дзуман. Частные банки пока что выжидают.
Николаевский фермер надеется, что Вооруженные силы Украины начнут наступление и отбросят оккупантов за Херсон. Это даст возможность начать посевную озимых уже в сентябре, чтобы собрать урожай летом следующего года.
«Сейчас я ищу у знакомых фермеров семенной материал и занят поисками дизельного топлива, хотя бы один бензовоз, чтобы как-то зацепиться в этот сезон. Все это я делаю за свои средства, потому что банки молчат, не дают кредиты», – говорит Сергей Дзуман.
Комментарий
Путин пытается уничтожить весь аграрный сектор
СЕРГЕЙ ГОЛОВНЕВ, экономический аналитик (Киев)
Украинские аграрии приносили треть от всех доходов в государственный бюджет Украины. Удар по этой отрасли является приоритетным для Кремля. Поэтому фермеры должны искать возможности вывоза своей продукции в обход морских путей. Скорее всего, в этом году будет работать комплекс всех возможных логистических цепочек, уверен экономический эксперт из Киева Сергей Головнев.
Один из мощнейших ударов по украинской экспортной логистике Россия нанесла 31 июля, когда в результате ракетного обстрела Николаева погиб Алексей Вадатурский – один из основателей компании «Нибулон». Эта компания работает на рынке перевозки сельхозпродукции в Украине уже более 30 лет и является крупнейшим оператором элеваторных мощностей и вторым по объему экспортером зерна.
1 ноября 2018 года правительство РФ ввело санкции против 322 граждан Украины, включая Алексея Вадатурского. Кроме того, он был одним из мощнейших финансовых доноров Вооруженных сил Украины. Поэтому удар по его дому ракетой «Калибр» вовсе был не случайным, заявляют люди из окружения Вадатурского.