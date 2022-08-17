В июле сетевая компания Elektrilevi получила 1271 новый запрос на подключение к сети солнечных электростанций, что является рекордом за все время.
Количество заявок на подсоединение к солнечным паркам в июле стало рекордным
Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии в июле поставили в сеть около 87 гигаватт-часов электроэнергии. Объем поставок увеличился почти на 14,7 ГВтч (20%) по сравнению с июлем прошлого года, но снизился почти на 2 ГВтч по сравнению с июнем.
Максимальная мощность, отпущенная в сеть солнечными электростанциями, в июле составила 339,4 МВт (349 МВт в прошлом месяце, 261 МВт в июле 2021 года).
«На фоне высоких цен на электроэнергию становится понятно, что интерес эстонцев к производству солнечной электроэнергии чрезвычайно высок. Производство солнечной электроэнергии для собственных нужд возможно по всей Эстонии. Чтобы иметь возможность продавать больше электроэнергии из возобновляемых источников в сеть, нам необходимо увеличить мощность сети», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
«Чтобы устранить самые большие болевые точки, необходимо дополнительно инвестировать в производство солнечной электроэнергии 55 миллионов евро. Если же мы хотим гарантировать подключение микропроизводителей по всей Эстонии по разумной цене, мы должны инвестировать в электросеть 300 миллионов евро за пять лет. Выделение Elektrilevi восьми миллионов из дополнительного бюджета, безусловно, является шагом в правильном направлении, с помощью которого можно подключить к сети около 4500 производителей солнечной энергии», – добавил Хярм.