Количество заявок на подсоединение к солнечным паркам в июле стало рекордным

Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии в июле поставили в сеть около 87 гигаватт-часов электроэнергии. Объем поставок увеличился почти на 14,7 ГВтч (20%) по сравнению с июлем прошлого года, но снизился почти на 2 ГВтч по сравнению с июнем.

Максимальная мощность, отпущенная в сеть солнечными электростанциями, в июле составила 339,4 МВт (349 МВт в прошлом месяце, 261 МВт в июле 2021 года).

«На фоне высоких цен на электроэнергию становится понятно, что интерес эстонцев к производству солнечной электроэнергии чрезвычайно высок. Производство солнечной электроэнергии для собственных нужд возможно по всей Эстонии. Чтобы иметь возможность продавать больше электроэнергии из возобновляемых источников в сеть, нам необходимо увеличить мощность сети», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.