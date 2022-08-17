«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди и могут быть небольшие нарушения. По нашим оценкам, там собралось более полусотни человек, которые находились на месте примерно до часу ночи», — сказал начальник Нарвского полицейского участка Индрек Пюви.
Ночью на месте демонтированного танка собралось полсотни человек
Ночью на месте демонтированного танка собралось полсотни человек
По словам Пюви, пьяный мужчина вырвал посаженные вечером растения и оскорбил находившихся там полицейских. Мужчина был арестован.
Вскоре после полуночи другой агрессивно настроенный мужчина начал оскорблять полицейских, и полицией пришлось применить силу для его задержания.
Также было зафиксировано использование символов агрессии: в Нарве на двух автомобилях была обнаружена Георгиевская ленточка, а на стене автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу был нанесен символ Z.
Полицейские патрулировали город, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Ночью серьезных происшествий не произошло.
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