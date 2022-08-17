Ночью на месте демонтированного танка собралось полсотни человек

«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди и могут быть небольшие нарушения. По нашим оценкам, там собралось более полусотни человек, которые находились на месте примерно до часу ночи», — сказал начальник Нарвского полицейского участка Индрек Пюви.