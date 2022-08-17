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Ночью на месте демонтированного танка собралось полсотни человек

Ингрид Ландейро
Ночью на месте демонтированного танка собралось полсотни человек
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Ночь после демонтажа танка.
Ночь после демонтажа танка. Фото: Eero Vabamägi

«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди и могут быть небольшие нарушения. По нашим оценкам, там собралось более полусотни человек, которые находились на месте примерно до часу ночи», — сказал начальник Нарвского полицейского участка Индрек Пюви.

По словам Пюви, пьяный мужчина вырвал посаженные вечером растения и оскорбил находившихся там полицейских. Мужчина был арестован.

Вскоре после полуночи другой агрессивно настроенный мужчина начал оскорблять полицейских, и полицией пришлось применить силу для его задержания.

Также было зафиксировано использование символов агрессии: в Нарве на двух автомобилях была обнаружена Георгиевская ленточка, а на стене автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу был нанесен символ Z.

Полицейские патрулировали город, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Ночью серьезных происшествий не произошло.

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