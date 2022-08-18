Имя Виктора Бута вновь мелькает в информационном поле. Спустя двенадцать лет в американской тюрьме и четырнадцать с момента ареста тема его возможного возвращения в Россию вдруг всплыла на поверхность. Власти США предложили Москве обменять Бута на двух своих граждан, находящихся в заключении в России. Кремль минимизирует публичное обсуждение этой темы. Rus.Postimees попытался разобраться, чем может сейчас пригодиться находящейся под санкциями России этот гражданин и при чем тут Африка.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Знаменитый «оружейный барон» Виктор Бут возвращается в игру?
Нетипичная история
Виктор Бут, родившийся в 1967 году в Таджикистане, в советское время был военным, причем не совсем по своей воле. В юности он пытался поступить в МГИМО, но в итоге окончил Военный институт Минобороны СССР. Однако со школы он увлекался изучением иностранных языков и с конца 80-х работал переводчиком советских военных миссий в Африке.
С начала 90-х Бут стал авиационным брокером, жил и работал в ЮАР, ОАЭ, Бельгии. Его компания возила хозяйственные товары и военные грузы вместе с миротворцами иностранных государств. Бут участвовал в переговорах об освобождении российского самолета в Афганистане в 1995 году. Годом позже отвечал за переброску российских истребителей в Малайзию. Уже тогда западные СМИ стали писать, что Бут якобы продает оружие различным незаконным формированиям.
Правительство США начало расследовать деятельность Бута еще в конце 1990-х. В 2002 году к расследованию присоединилась Бельгия, обвинив Бута в контрабанде алмазов и отмывании денег. После объявления в розыск в Евросоюзе он вернулся в Россию. При этом принадлежавшая бизнесмену Air Cess Liberia владела более чем 50 самолетами в разных странах мира. Упоминание его имени в докладах правозащитников, Госдепа США и ООН в связи с незаконным оборотом оружия не мешало структурам Бута в 2003 году поставлять материальное обеспечение для американских военных в Ираке.
Бут признавал, что перевозил оружие, но отрицал причастность к торговле. «Я доставлял по воздуху оружие правительствам Анголы, Республики Конго и Руанды, а также правительству Раббани в Афганистане во время войны с талибами. Но я не покупал и не продавал оружие», – говорил Бут. В 2006 году президент Джордж Буш-младший подписал указ о замораживании активов Бута.
Поймали на живца
В 2008 году агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев выманили Бута в Бангкок якобы для заключения сделки на поставку оружия. Там он был задержан и два года провел в тайской тюрьме. В 2010 году был вывезен в США, где в 2012 году приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК (леворадикальная экстремистская группировка, с 1960-х годов являющаяся военным крылом компартии Колумбии, с 2001 года признана террористической организацией сначала Госдепом США, затем ЕС – прим. ред.).
Все эти годы Бут категорически отрицал свою вину на фоне регулярных вбросов о его возможном обмене на граждан США, осужденных в РФ. В 2017 году срок заключения Бута был увеличен на 40 дней за то, что россиянин делал в камере настойку чайного гриба, которую употребляли другие заключенные и даже надзиратели. В 2019 году российские власти предлагали обменять Бута на 15 граждан США, отбывающих наказание в России, но американская сторона отвечала отказом.
Сейчас инициатива, наоборот, исходит из-за океана. Обмен предложила администрация США. Госсекретарь Энтони Блинкен начал в июле издалека: «В бли
жайшие дни я собираюсь поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым. Я подниму приоритетный для нас вопрос об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер», – говорил он тогда.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер была арестована в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотических средств. Пол Уилан – бывший морской пехотинец армии США, в 2018 году был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.
Прямые беседы
После «откровенной и прямой беседы» с Лавровым госсекретарь Блинкен не сказал, что ответила российская сторона, но «источники» американских СМИ рассказали, что идею обмена поддержал и президент США Джо Байден.
В начале августа появилась информация о предложении Москвы добавить в обмен сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили – деятеля второй чеченской войны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. Энтони Блинкен вновь не ответил на вопросы о перспективах обмена по схеме «два на два».
Сбить волну вбросов одиозных имен по поводу возможного возвращения Бута попытался лично пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату», – сказал Песков.
«Поскольку следствия по делу Бута и в США, и в России закончены, значит, есть возможность подавать ходатайство о передаче осужденного для отбывания наказания в страну его гражданства, – поясняет адвокат Вадим Яловицкий, специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper. – США отказываются заключать с РФ двусторонний договор на эту тему. Поэтому тут можно действовать в соответствии с российским законодательством в рамках принципа взаимности. Этот правовой механизм сработал не так давно в деле Константина Ярошенко (российский летчик, арестованный в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, в 2011 году осужден в США на 20 лет тюрьмы, в 2022 обменян на ветерана Корпуса морской пехоты США Тревора Рида, осужденного на 10 лет в РФ по обвинению в насилии над полицейским – прим. ред.). Сейчас нет правовых препятствий, чтобы это не сработало в деле Бута. Другой вопрос, как это соотносится с текущей политической ситуацией. Договорятся один к двум, значит будет один к двум. Бывали и обмены один к ста», – считает Яловицкий.
Алла Бут: «Больше всего в обмене заинтересованы США»
Супруга Виктора Бута Алла Бут рассказала Rus. Postimees, что ее муж и в этот раз не слишком верит, что обмен состоится.
- Шум в СМИ про возможный обмен вашего мужа возникает не в первый раз. В этом контексте звучали самые разные американские имена. Кажутся ли вам более убедительными нынешние кандидаты на обмен?
- Настораживает, что это может быть политическая спекуляция. За 14 с половиной лет всплывали различные кандидатуры на обмен, начиная с украинской летчицы Савченко. Это были пустые разговоры. Буквально на днях говорила с Виктором: у него уже просто нет сил на это смотреть, устал реагировать. В разговоре со своим американским адвокатом Стивом Зиссу Виктор назвал все это «мегафонной дипломатией».
Шумиха, связанная с предложенными кандидатурами, может сорвать переговоры. Они могут уйти в песок. В начале августа эту тему затрагивал Керби (координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, контр-адмирал Военно-морских сил США, бывший официальный представитель Пентагона Джон Керби – прим. ред.). США настаивают, что предложение конструктивное, от всей души и так далее. Но, с нашей точки зрения, Грайнер и Уилан – это статьи о наркотиках и шпионаже. И они были арестованы на территории России за те преступления, которые они совершили на территории России. Виктор же никогда не был в США. И никогда на территории США против граждан США никаких преступлений не совершал.
Как сказала судья, которая сейчас активно выступает за его передачу и обмен, он уже отбыл в США достаточный срок. Судья комментировала эту тему, когда уходила в отставку. Сейчас огромное количество грязи набрасывается на весы, чтобы доказать, какой Виктор плохой. Экс-президент Трамп заявлял, что Виктор «убивал американцев».
- Если обмен все же состоится, Виктор со своим опытом, знаниями и связями был бы сейчас полезен России? Он вообще готов вернуться к своему бизнесу авиаперевозок, если окажется на свободе?
- Бизнеса давно не существует. Его не существовало уже в 2001 году. Все его компании были разорены. Один самолет просто сгнил на земле, насколько мне известно. Именно тот, о котором шел разговор в Таиланде (на встрече Виктора Бута с агентами, которые представлялись потенциальными клиентами – прим. ред.). Недавно читала новость, что самолет распилили на металлолом в связи с тем, что на том месте будет жилой квартал. Давайте дождемся возвращения Виктора на родину. Тогда станет понятно, чем он готов заниматься дальше. Я не думаю, что его состояние здоровья позволит чем-то активно заниматься (Виктору Буту сейчас 55 лет – прим. ред.). За 14 с половиной лет его довели до критического состояния, не оказывая медицинской помощи. Все-таки он не год-полтора отсидел. Он там прожил огромный срок.
- Вообще, сложно представить состояние человека после стольких лет в тюрьме.
- У Виктора очень жесткий график. Он совершенствуется в знании языков.
- Сообщалось, что помимо немецкого и эсперанто, он овладел английским, французским и другими языками…
- Всего он выучил уже 16 языков. Последние были китайский и арабский. Он знает практически все европейские языки. Это и группа восточных языков: санскрит, урду, турецкий, фарси и многие другие.
- То есть, если бы российское государство ставило задачу по поиску профессионалов, помогающих справляться с международными санкциями, то Виктор, как минимум, способен без переводчика общаться с разными партнерами? Об обмене человека, который, например, прекрасно знает Африку, заговорили, когда Россия вновь стала активным «другом Африки». Только что завершилось турне Лаврова по региону. Совпадение?
- Возможно, это совпадение. Но Африка – регион, который природные ресурсы. Если Россия делает шаги к тому, чтобы налаживать сотрудничество, это можно только приветствовать.
- С другой стороны, неясная позиция Москвы по предложению США может показаться похожей на фразу «Виктор Анатольевич Бут России не нужен». Как вы трактуете такие комментарии?
- Я абсолютно поддерживаю заявления Лаврова и Пескова, что это не тема для обсуждения в СМИ. И вообще для обсуждения где-либо. Данный диалог должен вестись без шума и при закрытых дверях.
- Срок наказания Виктора Бута заканчивается в 2035 году. Очевидно, это будет совсем другая Россия. Простите за цинизм, но не лучше ли дождаться смены власти в России, находясь вне России?
- Я не хочу думать о том, что произойдет в 2035 году. Даже о том, что произойдет через год. Я надеюсь, что компромиссы будут найдены, так как США в этом заинтересованы.
- Мы говорим с вами во время войны в Украине. Эти события и реакция мира на них скорее помогают вашему мужу, или наоборот – мешают?
- Это никак не связанные между собой процессы. Но когда конфликт уже произошел, уже возникала аналогичная ситуация, состоялся обмен Ярошенко на Тревора Рида (27 апреля 2022 года – прим. ред.). Результат был достигнут, американец и россиянин вернулись домой. И сейчас сама по себе ситуация переговоров и обмена может только способствовать взаимопониманию между странами. Это шаг к налаживанию диалога между странами.
Комментарий
У Бута серьезные контакты в Африке
АЛЕКСЕЙ БИНЕЦКИЙ, адвокат, партнер Binetzky Brand & Partner (Москва)
Единственный российский адвокат, который лично бывал у Бута в тюрьме, подтвердил Rus.Postimees, что обмены такого уровня обычно проводятся «в полной тишине».
«С предложением по обмену вышли американцы. Понятно, что их толкает скорая предвыборная кампания, – отмечает Бинецкий. – Демократам нужны дополнительные козыри в демонстрации защиты интересов граждан США. Им важно вытащить Уилана и несчастную спортсменку».
Однако, уверен адвокат, в России есть силы, которым Виктор Бут в стране совсем не нужен. Такие же силы, которые не хотят его выдавать, есть и в США.
«Природа дела Бута лежит в давнем конфликте коммерческих и финансовых интересов, когда Виктор занял очень серьезную нишу транспортных перевозок по Востоку, Азии и Африке, – говорит Бинецкий. – Где-то он наступил кому-то на очень серьезный интерес.
Если вы посмотрите на отчет Минфина США, то увидите, что на операцию по его поискам и задержанию было истрачено огромное количество средств в течение 10 лет. Но факт перевозки, а, тем более, торговли оружием, ему и не вменялся. Все это было придумано фоном».
Именно по этой причине, считает адвокат, Бут не очень нужен в России. Ниша уже занята. «Если рассуждать в политически циничном ключе, то, с точки зрения постоянного будирования ситуации и рассказов о том, какие американцы нехорошие, Бут выгоден именно в американской тюрьме, – считает юрист. – Он и в США не нужен для выдачи, потому что операция была успешной».
Тем не менее, Бинецкий не исключает, что в современных реалиях Бут может быть выгоден России: «Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что он может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами». А в Африке главный ресурс – личный контакт.
«Трудно определить, какими мыслями руководствовались люди, которые предлагали президенту США и Госдепу выйти с этой инициативой, – рассуждает эксперт. – Это ведь только сатирик Михаил Задорнов описывал американцев как тупиц. Бут как очень образованный, умный и талантливый человек так не считает. И очень жаль, что его просто употребили в разборках. Которые, кстати, показывают, что американцы к нему хорошо относились. ЦРУ отказалось заниматься этой операцией, поэтому ее передали в руки DEA (Управление по борьбе с наркотиками – прим. ред.). Они оружием тоже занимаются, но в основном наркотиками. Считается, что это самая закрытая, самая коррумпированная и самая богатая спецслужба США».