ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Знаменитый «оружейный барон» Виктор Бут возвращается в игру?

- Я не хочу думать о том, что произойдет в 2035 году. Даже о том, что произойдет через год. Я надеюсь, что компромиссы будут найдены, так как США в этом заинтересованы.

- Мы говорим с вами во время войны в Украине. Эти события и реакция мира на них скорее помогают вашему мужу, или наоборот – мешают?

- Это никак не связанные между собой процессы. Но когда конфликт уже произошел, уже возникала аналогичная ситуация, состоялся обмен Ярошенко на Тревора Рида (27 апреля 2022 года – прим. ред. ). Результат был достигнут, американец и россиянин вернулись домой. И сейчас сама по себе ситуация переговоров и обмена может только способствовать взаимопониманию между странами. Это шаг к налаживанию диалога между странами.

Комментарий

У Бута серьезные контакты в Африке

АЛЕКСЕЙ БИНЕЦКИЙ, адвокат, партнер Binetzky Brand & Partner (Москва)

Алексей Бинецкий. Фото: личный архив

Единственный российский адвокат, который лично бывал у Бута в тюрьме, подтвердил Rus.Postimees, что обмены такого уровня обычно проводятся «в полной тишине».

«С предложением по обмену вышли американцы. Понятно, что их толкает скорая предвыборная кампания, – отмечает Бинецкий. – Демократам нужны дополнительные козыри в демонстрации защиты интересов граждан США. Им важно вытащить Уилана и несчастную спортсменку».

Однако, уверен адвокат, в России есть силы, которым Виктор Бут в стране совсем не нужен. Такие же силы, которые не хотят его выдавать, есть и в США.

«Природа дела Бута лежит в давнем конфликте коммерческих и финансовых интересов, когда Виктор занял очень серьезную нишу транспортных перевозок по Востоку, Азии и Африке, – говорит Бинецкий. – Где-то он наступил кому-то на очень серьезный интерес.

Если вы посмотрите на отчет Минфина США, то увидите, что на операцию по его поискам и задержанию было истрачено огромное количество средств в течение 10 лет. Но факт перевозки, а, тем более, торговли оружием, ему и не вменялся. Все это было придумано фоном».

Именно по этой причине, считает адвокат, Бут не очень нужен в России. Ниша уже занята. «Если рассуждать в политически циничном ключе, то, с точки зрения постоянного будирования ситуации и рассказов о том, какие американцы нехорошие, Бут выгоден именно в американской тюрьме, – считает юрист. – Он и в США не нужен для выдачи, потому что операция была успешной».

Тем не менее, Бинецкий не исключает, что в современных реалиях Бут может быть выгоден России: «Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что он может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами». А в Африке главный ресурс – личный контакт.

«Трудно определить, какими мыслями руководствовались люди, которые предлагали президенту США и Госдепу выйти с этой инициативой, – рассуждает эксперт. – Это ведь только сатирик Михаил Задорнов описывал американцев как тупиц. Бут как очень образованный, умный и талантливый человек так не считает. И очень жаль, что его просто употребили в разборках. Которые, кстати, показывают, что американцы к нему хорошо относились. ЦРУ отказалось заниматься этой операцией, поэтому ее передали в руки DEA (Управление по борьбе с наркотиками – прим. ред.). Они оружием тоже занимаются, но в основном наркотиками. Считается, что это самая закрытая, самая коррумпированная и самая богатая спецслужба США».