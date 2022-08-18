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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Знаменитый «оружейный барон» Виктор Бут возвращается в игру?

Интервью с Аллой Бут
Иван Скрябин
, журналист
Знаменитый «оружейный барон» Виктор Бут возвращается в игру?
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Полиция Таиланда доставляет Виктора Бута на суд в Бангкоке 5 октября 2010 года. «Торговцу оружием» на фото 43 года.
Полиция Таиланда доставляет Виктора Бута на суд в Бангкоке 5 октября 2010 года. «Торговцу оружием» на фото 43 года. Фото: APICHART WEERAWONG/AP

Имя Виктора Бута вновь мелькает в информационном поле. Спустя двенадцать лет в американской тюрьме и четырнадцать с момента ареста тема его возможного возвращения в Россию вдруг всплыла на поверхность. Власти США предложили Москве обменять Бута на двух своих граждан, находящихся в заключении в России. Кремль минимизирует публичное обсуждение этой темы. Rus.Postimees попытался разобраться, чем может сейчас пригодиться находящейся под санкциями России этот гражданин и при чем тут Африка.

Нетипичная история

Виктор Бут, родившийся в 1967 году в Таджикистане, в советское время был военным, причем не совсем по своей воле. В юности он пытался поступить в МГИМО, но в итоге окончил Военный институт Минобороны СССР. Однако со школы он увлекался изучением иностранных языков и с конца 80-х работал переводчиком советских военных миссий в Африке.

С начала 90-х Бут стал авиационным брокером, жил и работал в ЮАР, ОАЭ, Бельгии. Его компания возила хозяйственные товары и военные грузы вместе с миротворцами иностранных государств. Бут участвовал в переговорах об освобождении российского самолета в Афганистане в 1995 году. Годом позже отвечал за переброску российских истребителей в Малайзию. Уже тогда западные СМИ стали писать, что Бут якобы продает оружие различным незаконным формированиям.

Правительство США начало расследовать деятельность Бута еще в конце 1990-х. В 2002 году к расследованию присоединилась Бельгия, обвинив Бута в контрабанде алмазов и отмывании денег. После объявления в розыск в Евросоюзе он вернулся в Россию. При этом принадлежавшая бизнесмену Air Cess Liberia владела более чем 50 самолетами в разных странах мира. Упоминание его имени в докладах правозащитников, Госдепа США и ООН в связи с незаконным оборотом оружия не мешало структурам Бута в 2003 году поставлять материальное обеспечение для американских военных в Ираке.

Бут признавал, что перевозил оружие, но отрицал причастность к торговле. «Я доставлял по воздуху оружие правительствам Анголы, Республики Конго и Руанды, а также правительству Раббани в Афганистане во время войны с талибами. Но я не покупал и не продавал оружие», – говорил Бут. В 2006 году президент Джордж Буш-младший подписал указ о замораживании активов Бута.

Поймали на живца

В 2008 году агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев выманили Бута в Бангкок якобы для заключения сделки на поставку оружия. Там он был задержан и два года провел в тайской тюрьме. В 2010 году был вывезен в США, где в 2012 году приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК (леворадикальная экстремистская группировка, с 1960-х годов являющаяся военным крылом компартии Колумбии, с 2001 года признана террористической организацией сначала Госдепом США, затем ЕСприм. ред.).

Все эти годы Бут категорически отрицал свою вину на фоне регулярных вбросов о его возможном обмене на граждан США, осужденных в РФ. В 2017 году срок заключения Бута был увеличен на 40 дней за то, что россиянин делал в камере настойку чайного гриба, которую употребляли другие заключенные и даже надзиратели. В 2019 году российские власти предлагали обменять Бута на 15 граждан США, отбывающих наказание в России, но американская сторона отвечала отказом.

Сейчас инициатива, наоборот, исходит из-за океана. Обмен предложила администрация США. Госсекретарь Энтони Блинкен начал в июле издалека: «В бли
жайшие дни я собираюсь поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым. Я подниму приоритетный для нас вопрос об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер», – говорил он тогда.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер была арестована в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотических средств. Пол Уилан – бывший морской пехотинец армии США, в 2018 году был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Прямые беседы

После «откровенной и прямой беседы» с Лавровым госсекретарь Блинкен не сказал, что ответила российская сторона, но «источники» американских СМИ рассказали, что идею обмена поддержал и президент США Джо Байден.

В начале августа появилась информация о предложении Москвы добавить в обмен сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили – деятеля второй чеченской войны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. Энтони Блинкен вновь не ответил на вопросы о перспективах обмена по схеме «два на два».

Сбить волну вбросов одиозных имен по поводу возможного возвращения Бута попытался лично пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату», – сказал Песков.

Вадим Яловицкий.
Вадим Яловицкий. Фото: личный архив

«Поскольку следствия по делу Бута и в США, и в России закончены, значит, есть возможность подавать ходатайство о передаче осужденного для отбывания наказания в страну его гражданства, – поясняет адвокат Вадим Яловицкий, специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper. – США отказываются заключать с РФ двусторонний договор на эту тему. Поэтому тут можно действовать в соответствии с российским законодательством в рамках принципа взаимности. Этот правовой механизм сработал не так давно в деле Константина Ярошенко (российский летчик, арестованный в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, в 2011 году осужден в США на 20 лет тюрьмы, в 2022 обменян на ветерана Корпуса морской пехоты США Тревора Рида, осужденного на 10 лет в РФ по обвинению в насилии над полицейскимприм. ред.). Сейчас нет правовых препятствий, чтобы это не сработало в деле Бута. Другой вопрос, как это соотносится с текущей политической ситуацией. Договорятся один к двум, значит будет один к двум. Бывали и обмены один к ста», – считает Яловицкий.

Алла Бут: «Больше всего в обмене заинтересованы США»

Алла Бут не хочет думать о том, что будет в 2035 году.
Алла Бут не хочет думать о том, что будет в 2035 году. Фото: личный архив

Супруга Виктора Бута Алла Бут рассказала Rus. Postimees, что ее муж и в этот раз не слишком верит, что обмен состоится.

- Шум в СМИ про возможный обмен вашего мужа возникает не в первый раз. В этом контексте звучали самые разные американские имена. Кажутся ли вам более убедительными нынешние кандидаты на обмен?

- Настораживает, что это может быть политическая спекуляция. За 14 с половиной лет всплывали различные кандидатуры на обмен, начиная с украинской летчицы Савченко. Это были пустые разговоры. Буквально на днях говорила с Виктором: у него уже просто нет сил на это смотреть, устал реагировать. В разговоре со своим американским адвокатом Стивом Зиссу Виктор назвал все это «мегафонной дипломатией».

Шумиха, связанная с предложенными кандидатурами, может сорвать переговоры. Они могут уйти в песок. В начале августа эту тему затрагивал Керби (координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, контр-адмирал Военно-морских сил США, бывший официальный представитель Пентагона Джон Кербиприм. ред.). США настаивают, что предложение конструктивное, от всей души и так далее. Но, с нашей точки зрения, Грайнер и Уилан – это статьи о наркотиках и шпионаже. И они были арестованы на территории России за те преступления, которые они совершили на территории России. Виктор же никогда не был в США. И никогда на территории США против граждан США никаких преступлений не совершал.

Как сказала судья, которая сейчас активно выступает за его передачу и обмен, он уже отбыл в США достаточный срок. Судья комментировала эту тему, когда уходила в отставку. Сейчас огромное количество грязи набрасывается на весы, чтобы доказать, какой Виктор плохой. Экс-президент Трамп заявлял, что Виктор «убивал американцев».

- Если обмен все же состоится, Виктор со своим опытом, знаниями и связями был бы сейчас полезен России? Он вообще готов вернуться к своему бизнесу авиаперевозок, если окажется на свободе?

- Бизнеса давно не существует. Его не существовало уже в 2001 году. Все его компании были разорены. Один самолет просто сгнил на земле, насколько мне известно. Именно тот, о котором шел разговор в Таиланде (на встрече Виктора Бута с агентами, которые представлялись потенциальными клиентамиприм. ред.). Недавно читала новость, что самолет распилили на металлолом в связи с тем, что на том месте будет жилой квартал. Давайте дождемся возвращения Виктора на родину. Тогда станет понятно, чем он готов заниматься дальше. Я не думаю, что его состояние здоровья позволит чем-то активно заниматься (Виктору Буту сейчас 55 летприм. ред.). За 14 с половиной лет его довели до критического состояния, не оказывая медицинской помощи. Все-таки он не год-полтора отсидел. Он там прожил огромный срок.

- Вообще, сложно представить состояние человека после стольких лет в тюрьме.

- У Виктора очень жесткий график. Он совершенствуется в знании языков.

- Сообщалось, что помимо немецкого и эсперанто, он овладел английским, французским и другими языками…

- Всего он выучил уже 16 языков. Последние были китайский и арабский. Он знает практически все европейские языки. Это и группа восточных языков: санскрит, урду, турецкий, фарси и многие другие.

- То есть, если бы российское государство ставило задачу по поиску профессионалов, помогающих справляться с международными санкциями, то Виктор, как минимум, способен без переводчика общаться с разными партнерами? Об обмене человека, который, например, прекрасно знает Африку, заговорили, когда Россия вновь стала активным «другом Африки». Только что завершилось турне Лаврова по региону. Совпадение?

- Возможно, это совпадение. Но Африка – регион, который природные ресурсы. Если Россия делает шаги к тому, чтобы налаживать сотрудничество, это можно только приветствовать.

- С другой стороны, неясная позиция Москвы по предложению США может показаться похожей на фразу «Виктор Анатольевич Бут России не нужен». Как вы трактуете такие комментарии?

- Я абсолютно поддерживаю заявления Лаврова и Пескова, что это не тема для обсуждения в СМИ. И вообще для обсуждения где-либо. Данный диалог должен вестись без шума и при закрытых дверях.

- Срок наказания Виктора Бута заканчивается в 2035 году. Очевидно, это будет совсем другая Россия. Простите за цинизм, но не лучше ли дождаться смены власти в России, находясь вне России?

- Я не хочу думать о том, что произойдет в 2035 году. Даже о том, что произойдет через год. Я надеюсь, что компромиссы будут найдены, так как США в этом заинтересованы.

- Мы говорим с вами во время войны в Украине. Эти события и реакция мира на них скорее помогают вашему мужу, или наоборот – мешают?

- Это никак не связанные между собой процессы. Но когда конфликт уже произошел, уже возникала аналогичная ситуация, состоялся обмен Ярошенко на Тревора Рида (27 апреля 2022 годаприм. ред.). Результат был достигнут, американец и россиянин вернулись домой. И сейчас сама по себе ситуация переговоров и обмена может только способствовать взаимопониманию между странами. Это шаг к налаживанию диалога между странами.

Комментарий

У Бута серьезные контакты в Африке

АЛЕКСЕЙ БИНЕЦКИЙ, адвокат, партнер Binetzky Brand & Partner (Москва)

Алексей Бинецкий.
Алексей Бинецкий. Фото: личный архив

Единственный российский адвокат, который лично бывал у Бута в тюрьме, подтвердил Rus.Postimees, что обмены такого уровня обычно проводятся «в полной тишине».

«С предложением по обмену вышли американцы. Понятно, что их толкает скорая предвыборная кампания, – отмечает Бинецкий. – Демократам нужны дополнительные козыри в демонстрации защиты интересов граждан США. Им важно вытащить Уилана и несчастную спортсменку».

Однако, уверен адвокат, в России есть силы, которым Виктор Бут в стране совсем не нужен. Такие же силы, которые не хотят его выдавать, есть и в США.

«Природа дела Бута лежит в давнем конфликте коммерческих и финансовых интересов, когда Виктор занял очень серьезную нишу транспортных перевозок по Востоку, Азии и Африке, – говорит Бинецкий. – Где-то он наступил кому-то на очень серьезный интерес.

Если вы посмотрите на отчет Минфина США, то увидите, что на операцию по его поискам и задержанию было истрачено огромное количество средств в течение 10 лет. Но факт перевозки, а, тем более, торговли оружием, ему и не вменялся. Все это было придумано фоном».

Именно по этой причине, считает адвокат, Бут не очень нужен в России. Ниша уже занята. «Если рассуждать в политически циничном ключе, то, с точки зрения постоянного будирования ситуации и рассказов о том, какие американцы нехорошие, Бут выгоден именно в американской тюрьме, – считает юрист. – Он и в США не нужен для выдачи, потому что операция была успешной».

Тем не менее, Бинецкий не исключает, что в современных реалиях Бут может быть выгоден России: «Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что он может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами». А в Африке главный ресурс – личный контакт.

«Трудно определить, какими мыслями руководствовались люди, которые предлагали президенту США и Госдепу выйти с этой инициативой, – рассуждает эксперт. – Это ведь только сатирик Михаил Задорнов описывал американцев как тупиц. Бут как очень образованный, умный и талантливый человек так не считает. И очень жаль, что его просто употребили в разборках. Которые, кстати, показывают, что американцы к нему хорошо относились. ЦРУ отказалось заниматься этой операцией, поэтому ее передали в руки DEA (Управление по борьбе с наркотикамиприм. ред.). Они оружием тоже занимаются, но в основном наркотиками. Считается, что это самая закрытая, самая коррумпированная и самая богатая спецслужба США». 

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