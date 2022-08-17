В жаркие дни в Таллинне помогут утолить жажду общественные краны с питьевой водой

«Никто из нас не может прожить без воды, но в жаркую погоду доступность питьевой воды играет особенно важную роль. Этим летом в городе работает около сорока общественных кранов с питьевой водой, качество которой проконтролировано, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Если питьевая вода из-под крана доступна, это помогает беречь природу, так как снижается число пластиковых отходов. А следующим летом планируется открыть еще 15 кранов».

Расположение кранов с питьевой водой

В районе Кесклинн краны с питьевой водой находятся в сквере Башенной площади со стороны пруда Шнелли (Нунне, 18), между памятником «Русалке» и пляжем, недалеко от перекрестка улиц Лоотси и Рейди-теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку от мемориала Маарьямяэ на Пирита-теэ, рядом с площадкой для выгула собак в парке Тийгивески, рядом с Ярвевана-теэ неподалеку от автобусной остановки «Фильтри-теэ» (Ярвевана-теэ, 3d), а также на парковке у леса Ярве (Ярвевана теэ, 9g). Кроме того, краны находятся рядом с фонтаном между улицей Виру и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, на Новом рынке, в Епископском саду, Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке при Ярвевана-теэ (Ярвевана теэ, 7n) и в парке Кадриорг.