Ученые: ядерная война приведет к глобальному голоду и смерти миллиардов людей

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси провели исследование и рассказали, сколько людей может погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США. По мнению ученых, охлаждение планеты из-за ядерной войны приведет к перебоям в производстве продуктов питания, а ситуацию усугубят экспортные ограничения основных стран-производителей. Исследование проводилось с учетом украинской войны.