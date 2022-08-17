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Ученые: ядерная война приведет к глобальному голоду и смерти миллиардов людей

Инна-Катрин Хейн
Ученые: ядерная война приведет к глобальному голоду и смерти миллиардов людей
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Российский военный на территории Запорожской АЭС.
Российский военный на территории Запорожской АЭС. Фото: Alexander Ermochenko

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси провели исследование и рассказали, сколько людей может погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США. По мнению ученых, охлаждение планеты из-за ядерной войны приведет к перебоям в производстве продуктов питания, а ситуацию усугубят экспортные ограничения основных стран-производителей. Исследование проводилось с учетом украинской войны.

Исследователи смоделировали несколько сценариев гипотетического ядерного конфликта и его влияния на урожайность основных сельскохозяйственных культур (кукуруза, рис, яровая пшеница и соя) в каждой стране, а также на животноводство и рыболовство.

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