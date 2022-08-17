Ср, 17.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Правительство возьмет под контроль цены на электроэнергию для бытовых потребителей

Андрус Карнау
Правительство возьмет под контроль цены на электроэнергию для бытовых потребителей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Министр информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») подтвердил на вчерашней пресс-конференции, что бытовые потребители будут покупать электроэнергию, цена которую будет контролироваться департаментом конкуренции, и она должна равняться цене производства самой дешевой сланцевой электростанции, к которой прибавится разумная ​маржа прибыли.
Министр информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») подтвердил на вчерашней пресс-конференции, что бытовые потребители будут покупать электроэнергию, цена которую будет контролироваться департаментом конкуренции, и она должна равняться цене производства самой дешевой сланцевой электростанции, к которой прибавится разумная ​маржа прибыли. Фото: Madis Veltman

Политики надеются, что каждый второй бытовой потребитель этой осенью получит электроэнергию по более доступной цене посредством универсальной услуги. Глава Eesti Energia Хандо Суттер сомневается, что универсальная услуга обеспечит более низкую цену, но при этом делится подсчетами, что цена на электроэнергию, которая выросла из-за войны в Украине, обойдется эстонским потребителям дороже как минимум на миллиард евро в этом году.

Уже почти 10 лет бытовые потребители покупают электроэнергию на бирже или у продавцов электроэнергии, которые имеют собственное производство и возможность предлагать электроэнергию по фиксированной цене. Теперь это изменится. С первого октября все бытовые потребители и квартирные товарищества смогут выбрать универсальную услугу по регулируемой государством цене.

Ключевые слова
Наверх