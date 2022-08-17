Политики надеются, что каждый второй бытовой потребитель этой осенью получит электроэнергию по более доступной цене посредством универсальной услуги. Глава Eesti Energia Хандо Суттер сомневается, что универсальная услуга обеспечит более низкую цену, но при этом делится подсчетами, что цена на электроэнергию, которая выросла из-за войны в Украине, обойдется эстонским потребителям дороже как минимум на миллиард евро в этом году.
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Правительство возьмет под контроль цены на электроэнергию для бытовых потребителей
Правительство возьмет под контроль цены на электроэнергию для бытовых потребителей
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