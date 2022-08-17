Правительство возьмет под контроль цены на электроэнергию для бытовых потребителей

Министр информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») подтвердил на вчерашней пресс-конференции, что бытовые потребители будут покупать электроэнергию, цена которую будет контролироваться департаментом конкуренции, и она должна равняться цене производства самой дешевой сланцевой электростанции, к которой прибавится разумная ​маржа прибыли.

Политики надеются, что каждый второй бытовой потребитель этой осенью получит электроэнергию по более доступной цене посредством универсальной услуги. Глава Eesti Energia Хандо Суттер сомневается, что универсальная услуга обеспечит более низкую цену, но при этом делится подсчетами, что цена на электроэнергию, которая выросла из-за войны в Украине, обойдется эстонским потребителям дороже как минимум на миллиард евро в этом году.