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Фото ⟩ Ужасный случай в Харьюмаа: собака мучилась годами

Фотографии могут шокировать!
Маарья-Лийз Оргметс
Ужасный случай в Харьюмаа: собака мучилась годами
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Собака, которую зовут Няссу.
Собака, которую зовут Няссу. Фото: Loomaveeb

На прошлой неделе спасатели животных получили сообщение о больной собаке, которая была оставлена на произвол судьбы. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, собака продолжает бороться и сейчас получила новый шанс на полноценную жизнь.

По словам женщины, обратившейся за помощью к работникам группы спасения животных, на соседскую собаку, которая в беспомощном состоянии лежала во дворе, напали голодные вороны. Из-за отсутствия сил собака уже перестала сопротивляться, пишет Loomaveeb.

Здоровье собаки было в очень плохом состоянии из-за трудного положения в семье. Зрелище было ужасающим даже для опытных спасателей животных, повидавших многое в своей профессиональной жизни. «Когда я почувствовал запах гниющего мяса и экскрементов, у меня потекли слезы, подступила тошнота», – описал состояние измученной собаки спасатель животных Хейки Вальнер.

Собаку доставили в Клинике скорой помощи для животных в Мустамяэ.
Собаку доставили в Клинике скорой помощи для животных в Мустамяэ. Фото: Loomaveeb

На стрижку собаки и удаление червей из ее ран в Клинике скорой помощи животным в Мустамяэ ушло почти четыре часа, что, вероятно, является новым рекордом для персонала. После бритья шерсти обнаружилось множество кожных поражений. Их вызвали удары вороньих клювов, различные опухоли и когти, которые годами не стриглись и вросли в лапы. Кроме того, врачи обнаружили серьезные проблемы в области заднего прохода и мочевого пузыря животного, поэтому собака, вероятно, долгое время не могла нормально справлять нужду. Задний проход животного был покрыт толстой коркой экскрементов и червями.

На бритье собаки и удаление паразитов из ее ран ушло почти четыре часа.
На бритье собаки и удаление паразитов из ее ран ушло почти четыре часа. Фото: Loomaveeb

Пережить трудные испытания собака, которую зовут Няссу, смогла благодаря огромной силе воли. Сейчас Няссу с каждым днем ​​чувствует себя все лучше и лучше. Животное находится в любящей приемной семье, снова учится ходить, сидеть и справлять нужду. «На то, как маленькое животное учится заново доверять, очень приятно смотреть. Но в то же время это очень грустно. То, что хозяин сделал со своим псом, невозможно объяснить или понять…» – говорит Тийна Кукк, которая помогла спасти собаку.

Няссу сейчас.
Няссу сейчас. Фото: Tiina Kukk

Последние две-три недели были очень интенсивными для Группы спасения животных, поскольку было беспрецедентное количество раненых животных.

Вы можете поддержать деятельность Группы спасения животных здесь.

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