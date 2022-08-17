Фото ⟩ Ужасный случай в Харьюмаа: собака мучилась годами

По словам женщины, обратившейся за помощью к работникам группы спасения животных, на соседскую собаку, которая в беспомощном состоянии лежала во дворе, напали голодные вороны. Из-за отсутствия сил собака уже перестала сопротивляться, пишет Loomaveeb.

Здоровье собаки было в очень плохом состоянии из-за трудного положения в семье. Зрелище было ужасающим даже для опытных спасателей животных, повидавших многое в своей профессиональной жизни. «Когда я почувствовал запах гниющего мяса и экскрементов, у меня потекли слезы, подступила тошнота», – описал состояние измученной собаки спасатель животных Хейки Вальнер.

Собаку доставили в Клинике скорой помощи для животных в Мустамяэ. Фото: Loomaveeb

На стрижку собаки и удаление червей из ее ран в Клинике скорой помощи животным в Мустамяэ ушло почти четыре часа, что, вероятно, является новым рекордом для персонала. После бритья шерсти обнаружилось множество кожных поражений. Их вызвали удары вороньих клювов, различные опухоли и когти, которые годами не стриглись и вросли в лапы. Кроме того, врачи обнаружили серьезные проблемы в области заднего прохода и мочевого пузыря животного, поэтому собака, вероятно, долгое время не могла нормально справлять нужду. Задний проход животного был покрыт толстой коркой экскрементов и червями.

На бритье собаки и удаление паразитов из ее ран ушло почти четыре часа. Фото: Loomaveeb

Пережить трудные испытания собака, которую зовут Няссу, смогла благодаря огромной силе воли. Сейчас Няссу с каждым днем ​​чувствует себя все лучше и лучше. Животное находится в любящей приемной семье, снова учится ходить, сидеть и справлять нужду. «На то, как маленькое животное учится заново доверять, очень приятно смотреть. Но в то же время это очень грустно. То, что хозяин сделал со своим псом, невозможно объяснить или понять…» – говорит Тийна Кукк, которая помогла спасти собаку.

Няссу сейчас. Фото: Tiina Kukk

Последние две-три недели были очень интенсивными для Группы спасения животных, поскольку было беспрецедентное количество раненых животных.