Микко: ФСБ и российская армия сваливают ответственность за панику в Крыму друг на друга

- Президент Украины Владимир Зеленский сказал на этой неделе, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. По словам Зеленского, все зависит только от направления и силы ветра, и если из-за действий РФ произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит. Зеленский призвал все страны мира к новым санкциям против «Росатома». Удары по территории ядерного объекта — это очередной способ России шантажировать мир, который вышел на первый план, когда зерновой шантаж чуть ослаб?
- Эксперты по энергетике говорят, что Россия очень заинтересована в работающей на энергообеспечение России Запорожской АЭС. Россия ворует в Украине не только зерно, Россия ворует в Украине и электричество. Российские инженеры уже вовсю проектируют инфраструктуру, которая позволит питать энергией с Запорожской АЭС оккупированный Крым. Поэтому в полном выведении из строя Запорожской АЭС Россия на самом деле не заинтересована.
Не будем, однако, забывать, что Запорожская АЭС занимает очень большую территорию. И на ней находятся не только собственно ядерные реакторы, но и, скажем, распределительные узлы, откуда электричество направляется или в Россию, или в Украину.
Все-таки пока нет такого, чтобы удары наносились в те участки Запорожской АЭС, где находятся реакторы. До настоящего времени ударам подвергались другие сегменты инфраструктуры этого объекта.
Однако непреложным фактом остается то, что Запорожская АЭС контролируется сейчас российскими войсками. Там находятся российские ученые-атомщики. Многие площади станции заминированы российскими военными. Там устроены настоящие оружейные склады. Ситуация, разумеется, действительно очень сложная и опасная.
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