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Микко: ФСБ и российская армия сваливают ответственность за панику в Крыму друг на друга

Павел Соболев
, журналист
Микко: ФСБ и российская армия сваливают ответственность за панику в Крыму друг на друга
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  • Украина сознательно сохраняет интригу в вопросе о том, какими средствами устраивались взрывы в Крыму
  • К покурившим в неположенном месте российским военным можно отнести и уволенного командующего ЧФ
  • Россия ворует не только украинское зерно, но и украинское электричество

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся совершенных в последнее время в Крыму диверсий, а также крайне напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС.

- Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил на днях в интервью изданию The Guardian, что украинские силы атакуют российский тыл, чтобы создать там хаос. Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму и подчеркнул, что Керченский мост должен быть уничтожен. Правильно ли поступают украинские власти, анонсируя атаки и диверсии против российских объектов в Крыму? Не лучше ли сохранять фактор неожиданности? Или это в большей степени моральное давление на противника, информационное воздействие?

- Я думаю, что украинцы сами знают, как им лучше всего вести войну. Я хочу обратить внимание, что мы все-таки не можем совершенно точно говорить, каким образом были совершены все эти последние взрывы в Крыму. Были ли это прилетевшие ракеты, или диверсии партизан, или действия украинского спецназа.

Украинское военное командование тоже не дает никаких конкретных описаний совершенных в Крыму операций. То есть украинская сторона подтверждает, что действия в тылу врага в Крыму ведутся, но не детализирует, какие средства и силы для этого применяются. Можно сказать, что украинцы специально сохраняют вокруг этой темы интригу. Я практически уверен, что такие операции будут удаваться украинцам в российском тылу все чаще и чаще.

- До последнего времени в ситуациях, когда происходили подобные инциденты в российском тылу, российские власти старались списывать произошедшее на несчастные случаи, на халатность, на неуставное курение. Теперь, кажется, Россия начинает признавать «внешнее воздействие», причем даже в Крыму. Почему это происходит? Стало невозможным скрывать очевидное? Или решено приучать российское население к мысли, что Украина бьет по территории России, и тем самым стараться заручиться у населения поддержкой войны?

- Действительно, Россия стала довольно открыто говорить, что за этими акциями стоят силы противника. Если продолжать рассуждать про неуставное курение, то тогда можно было бы сделать вывод, что в неположенном месте покурил, скорее всего, и командующий Черноморским флотом РФ, которого, как мы знаем, на днях уволили. Но я думаю, что на самом деле в России сейчас идет очень активное выяснение виновных в том, что такие атаки в Крыму стали возможны.

Если речь идет о диверсиях, совершенных партизанами, то тогда это зона ответственности ФСБ. Если цели были поражены ракетами, прилетевшими с моря или с территории Украины, то тогда виновников нужно искать в российской армии. Наверняка между российскими военными и российскими спецслужбами уже возникли из-за этого склоки.

- Вчера представители ФСБ РФ в Крыму сообщили, что обнаружили законспирированную ячейку исламистской террористической организации из шести человек в Джанкое и Ялте. Можно ли предположить, что удачные диверсии украинских военных на российской территории российские спецслужбы собираются преподносить как акции исламистов и ближневосточных террористов?

- Такие заявления ФСБ только подтверждают, что у российских силовиков в Крыму сейчас паника. Можно вспомнить, что в последние годы во всех акциях, направленных против каких-то российских учреждений в Крыму, российские спецслужбы всегда обвиняли или украинцев, или татар. Так им просто удобнее поступать. Мы же прекрасно знаем о тех репрессиях, которым было подвергнуто татарское население Крыма после 2014 года. Но сейчас, мне кажется, между ФСБ и военными возник своего рода подковерный бой, в котором стороны хотят свалить друг на друга ответственность за непредотвращение атак и диверсий, совершенных в Крыму в самое последнее время.

- Президент Украины Владимир Зеленский сказал на этой неделе, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. По словам Зеленского, все зависит только от направления и силы ветра, и если из-за действий РФ произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит. Зеленский призвал все страны мира к новым санкциям против «Росатома». Удары по территории ядерного объекта — это очередной способ России шантажировать мир, который вышел на первый план, когда зерновой шантаж чуть ослаб?

- Эксперты по энергетике говорят, что Россия очень заинтересована в работающей на энергообеспечение России Запорожской АЭС. Россия ворует в Украине не только зерно, Россия ворует в Украине и электричество. Российские инженеры уже вовсю проектируют инфраструктуру, которая позволит питать энергией с Запорожской АЭС оккупированный Крым. Поэтому в полном выведении из строя Запорожской АЭС Россия на самом деле не заинтересована.

Не будем, однако, забывать, что Запорожская АЭС занимает очень большую территорию. И на ней находятся не только собственно ядерные реакторы, но и, скажем, распределительные узлы, откуда электричество направляется или в Россию, или в Украину.

Все-таки пока нет такого, чтобы удары наносились в те участки Запорожской АЭС, где находятся реакторы. До настоящего времени ударам подвергались другие сегменты инфраструктуры этого объекта.

Однако непреложным фактом остается то, что Запорожская АЭС контролируется сейчас российскими войсками. Там находятся российские ученые-атомщики. Многие площади станции заминированы российскими военными. Там устроены настоящие оружейные склады. Ситуация, разумеется, действительно очень сложная и опасная.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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