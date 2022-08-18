Микко: ФСБ и российская армия сваливают ответственность за панику в Крыму друг на друга

- Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил на днях в интервью изданию The Guardian, что украинские силы атакуют российский тыл, чтобы создать там хаос. Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму и подчеркнул, что Керченский мост должен быть уничтожен. Правильно ли поступают украинские власти, анонсируя атаки и диверсии против российских объектов в Крыму? Не лучше ли сохранять фактор неожиданности? Или это в большей степени моральное давление на противника, информационное воздействие?

- Я думаю, что украинцы сами знают, как им лучше всего вести войну. Я хочу обратить внимание, что мы все-таки не можем совершенно точно говорить, каким образом были совершены все эти последние взрывы в Крыму. Были ли это прилетевшие ракеты, или диверсии партизан, или действия украинского спецназа.

Украинское военное командование тоже не дает никаких конкретных описаний совершенных в Крыму операций. То есть украинская сторона подтверждает, что действия в тылу врага в Крыму ведутся, но не детализирует, какие средства и силы для этого применяются. Можно сказать, что украинцы специально сохраняют вокруг этой темы интригу. Я практически уверен, что такие операции будут удаваться украинцам в российском тылу все чаще и чаще.