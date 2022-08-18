Советник президента Украины М. Подоляк заявил The Guardian, что украинские силы атакуют российский тыл, чтобы создать там хаос. Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму и подчеркнул, что Керченский мост должен быть уничтожен. Правильно ли поступают украинские власти, анонсируя атаки и диверсии против российских объектов в Крыму? Не лучше ли сохранять фактор неожиданности? Или это больше моральное давление на противника? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с директором Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадисом Микко.
Студия Postimees: удастся ли Украине выполнить свои обещания устроить хаос в российском тылу?
- Главное управление разведки Украины сообщило в фейсбуке, что после недавних взрывов в Крыму российские войска перемещают часть авиатехники на запасные аэродромы, в том числе за пределами оккупированного полуострова. Всего зафиксировано перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Это означает, что российское командование принимает всерьез угрозы Украины, а также понимает, что именно Украина стоит за уже совершенными атаками?
- Вчера представители ФСБ РФ в Крыму сообщили, что обнаружили законспирированную ячейку исламистской террористической организации из шести человек в Джанкое и Ялте. Правда, о связи проведенной операции по задержанию предполагаемых исламистов со взрывами на территории Крыма, в том числе в Джанкойском районе, ФСБ пока не сообщает. Можно ли предположить, что удачные диверсии украинских военных на российской территории Россия собирается преподносить как акции исламистов и ближневосточных террористов?
- Президент Украины В. Зеленский сказал на этой неделе, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. По словам Зеленского, все зависит только от направления и силы ветра, и если из-за действий РФ произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит. Зеленский призвал все страны мира к новым санкциям против «Росатома». Удары по территории ядерного объекта — это очередной способ России шантажировать мир, который вышел на первый план, когда зерновой шантаж чуть ослаб?
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