Студия Postimees: удастся ли Украине выполнить свои обещания устроить хаос в российском тылу?

- Главное управление разведки Украины сообщило в фейсбуке, что после недавних взрывов в Крыму российские войска перемещают часть авиатехники на запасные аэродромы, в том числе за пределами оккупированного полуострова. Всего зафиксировано перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. Это означает, что российское командование принимает всерьез угрозы Украины, а также понимает, что именно Украина стоит за уже совершенными атаками?

- Вчера представители ФСБ РФ в Крыму сообщили, что обнаружили законспирированную ячейку исламистской террористической организации из шести человек в Джанкое и Ялте. Правда, о связи проведенной операции по задержанию предполагаемых исламистов со взрывами на территории Крыма, в том числе в Джанкойском районе, ФСБ пока не сообщает. Можно ли предположить, что удачные диверсии украинских военных на российской территории Россия собирается преподносить как акции исламистов и ближневосточных террористов?

- Президент Украины В. Зеленский сказал на этой неделе, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. По словам Зеленского, все зависит только от направления и силы ветра, и если из-за действий РФ произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит. Зеленский призвал все страны мира к новым санкциям против «Росатома». Удары по территории ядерного объекта — это очередной способ России шантажировать мир, который вышел на первый план, когда зерновой шантаж чуть ослаб?