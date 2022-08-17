Грозит ли Эстонии дефицит дизельного топлива?

«На данный момент мы не видим, чтобы эти проблемы затонули Эстонию в этом году. Исторически сложилось так, что продавцы топлива в Эстонии заключали годовые контракты на поставку с фиксированным объемом, и на спотовом рынке они торгуют этим объемом. Это, в свою очередь, означает надежность поставок. Мы понимаем, что в других частях Европы практика немного отличается, рынок ищет на постоянной основе максимально выгодные предложения, и в ситуации дефицита это действительно может вызывать беспокойство», — сказал Ыйгус BNS.

На прошлой неделе в издании Bloomberg вышел материал, в котором говорилось, что грядущей зимой Европа может столкнуться с серьезной нехваткой дизельного топлива, так как его запасы в регионе упадут до самого низкого уровня с начала 2011 года в ноябре, а Европа готовится к серьезному энергетическому кризису, который может ее настигнуть зимой.

В последние годы зависимость Европы от российского дизельного топлива возросла. Дизельное топливо из России покрывает 15 процентов всего потребления дизельного топлива в Европе, сообщает агентство. Однако весной Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против Москвы, в который входит и запрет на импорт российской нефти.

Член правления Alexela Тармо Кярсна пояснил, что дизельное топливо, продаваемое в Эстонии, не поступает из России, и его поставки гарантированы. «Риска топливного кризиса в Эстонии нет. Топливо, которое мы продаем, поступает с завода Orlen в Литве или с завода Neste в Финляндии. Насколько нам известно, проблем с обеспечением объемов в Эстонии у обоих производителей нет», – сказал Кярсна.