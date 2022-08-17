По словам Йоргена Ыйгуса, генерального директора по розничным продажам продавца топлива Terminal Oil, эстонцам не стоит беспокоиться по поводу прогноза издания Bloomberg, согласно которому предстоящей зимой Европе грозит нехватка дизельного топлива.
Грозит ли Эстонии дефицит дизельного топлива?
«На данный момент мы не видим, чтобы эти проблемы затонули Эстонию в этом году. Исторически сложилось так, что продавцы топлива в Эстонии заключали годовые контракты на поставку с фиксированным объемом, и на спотовом рынке они торгуют этим объемом. Это, в свою очередь, означает надежность поставок. Мы понимаем, что в других частях Европы практика немного отличается, рынок ищет на постоянной основе максимально выгодные предложения, и в ситуации дефицита это действительно может вызывать беспокойство», — сказал Ыйгус BNS.
На прошлой неделе в издании Bloomberg вышел материал, в котором говорилось, что грядущей зимой Европа может столкнуться с серьезной нехваткой дизельного топлива, так как его запасы в регионе упадут до самого низкого уровня с начала 2011 года в ноябре, а Европа готовится к серьезному энергетическому кризису, который может ее настигнуть зимой.
В последние годы зависимость Европы от российского дизельного топлива возросла. Дизельное топливо из России покрывает 15 процентов всего потребления дизельного топлива в Европе, сообщает агентство. Однако весной Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против Москвы, в который входит и запрет на импорт российской нефти.
Член правления Alexela Тармо Кярсна пояснил, что дизельное топливо, продаваемое в Эстонии, не поступает из России, и его поставки гарантированы. «Риска топливного кризиса в Эстонии нет. Топливо, которое мы продаем, поступает с завода Orlen в Литве или с завода Neste в Финляндии. Насколько нам известно, проблем с обеспечением объемов в Эстонии у обоих производителей нет», – сказал Кярсна.
Йорген Ыйгус не решается прогнозировать динамику цен на дизельное топливо на фоне возможного дефицита. «Это очень сложно предсказать. Необходимо учитывать глобальную экономическую ситуацию. Продолжающаяся высокая инфляция и экономический спад могут оказать смягчающее влияние на цены за счет снижения спроса. Однако, если экономику удастся быстро вернуть в нужное русло, спрос, который продолжает превышать предложение, может усилить давление на цены на топливо», – предположил он.