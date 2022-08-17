Опрос ⟩ Справятся ли больницы с высокими ценами на электроэнергию?

Койт Орас, заведующий административно-хозяйственной частью Ида-Вируской центральной больницы

Ида-Вируская центральная больница. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

– Цель Ида-Вируской центральной больницы – обеспечить качественное лечение наших пациентов, и независимо от того, высокие или низкие цены на энергоносители, мы не можем идти на компромиссы в ущерб качеству лечения.

Безусловно, расходы больницы из-за роста цен на электроэнергию выросли, но без тщательного анализа точные цифры трудно назвать. В прошлом году мы достроили два новых корпуса в отделении в Ахтме, а в начале этого года в одном здании снова прошла реконструкция – все это сказалось на энергопотреблении больницы, и упрощенные сравнения годового энергопотребления для нашей больницы не актуальны.

Большая часть площади, используемой Ида-Вируской центральной больницей, была реконструирована и отвечает требованиям энергоэффективности, поэтому у нас нет прямой необходимости искать дополнительные способы экономии.

В последние годы больница инвестировала большие суммы в строительство новых зданий и реконструкцию старых, чтобы обеспечить наилучшее качество лечения и энергоэффективность нашей инфраструктуры. Все новые и реконструирующиеся здания оборудованы современными системами вентиляции с рекуперацией тепла, здания надлежащим образом утеплены и используется энергосберегающее светодиодное освещение.

Ахто Калев, административный управляющий Ляэне-Таллиннской центральной больницы

Ляэне-Таллиннская центральная больница. Фото: Sander Ilvest

– Больнице трудно справляться с высокими ценами на энергию, потому что мы не можем ограничивать потребление энергии. Однако рост цен на энергоносители не влияет на качество обслуживания пациентов.