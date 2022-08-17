Опрос ⟩ Справятся ли больницы с высокими ценами на электроэнергию?

Справятся ли больницы с высокими ценами на электроэнергию?
Борьба больниц с высокими ценами – это в первую очередь экономия энергии.
В Тарту планируют в жаркую погоду немного поднимать температуру, а в холодную понижать.
Ведутся переговоры с Больничной кассой, как покрыть возросшие расходы.
Цены на энергию бьют новые рекорды, а их спада в ближайшее время не видать. Как с этим справятся наши больницы и не пострадают ли от этого пациенты, выясняет Rus.Postimees.
Койт Орас, заведующий административно-хозяйственной частью Ида-Вируской центральной больницы
– Цель Ида-Вируской центральной больницы – обеспечить качественное лечение наших пациентов, и независимо от того, высокие или низкие цены на энергоносители, мы не можем идти на компромиссы в ущерб качеству лечения.
Безусловно, расходы больницы из-за роста цен на электроэнергию выросли, но без тщательного анализа точные цифры трудно назвать. В прошлом году мы достроили два новых корпуса в отделении в Ахтме, а в начале этого года в одном здании снова прошла реконструкция – все это сказалось на энергопотреблении больницы, и упрощенные сравнения годового энергопотребления для нашей больницы не актуальны.
Большая часть площади, используемой Ида-Вируской центральной больницей, была реконструирована и отвечает требованиям энергоэффективности, поэтому у нас нет прямой необходимости искать дополнительные способы экономии.
В последние годы больница инвестировала большие суммы в строительство новых зданий и реконструкцию старых, чтобы обеспечить наилучшее качество лечения и энергоэффективность нашей инфраструктуры. Все новые и реконструирующиеся здания оборудованы современными системами вентиляции с рекуперацией тепла, здания надлежащим образом утеплены и используется энергосберегающее светодиодное освещение.
Ахто Калев, административный управляющий Ляэне-Таллиннской центральной больницы
– Больнице трудно справляться с высокими ценами на энергию, потому что мы не можем ограничивать потребление энергии. Однако рост цен на энергоносители не влияет на качество обслуживания пациентов.
В свете нынешних растущих цен на энергоносители очень сложно предсказать, что принесет нам ближайшее будущее, но уже сейчас можно сказать, что по сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на отопление и электроэнергию в больнице выросли почти на 60 процентов.
Наша больница уже использует решения на основе возобновляемых источников энергии, и в ближайшем будущем мы намерены расширить аналогичные решения. Например, недавно построенный Центр здоровья Пыхья-Таллинна (на Сыле, 63) частично использует возобновляемую энергию, полученную от солнечных батарей на крыше здания. Такие решения помогают нам снизить затраты больницы на электроэнергию.
Йохан Суллинг, заведующий административно-хозяйственной частью Клиникума Тартуского университета
– Объем лечебной работы Клиникума определяется договором о финансировании лечения Больничной кассы Эстонии, который Клиникум выполнил в оговоренном объеме. В настоящее время ведутся переговоры с Больничной кассой о том, как покрыть возросшие расходы на электроэнергию для поставщиков медицинских услуг. Возможно, в дополнение к другим планам энергосбережения, мы вынуждены корректировать температурный диапазон, обеспечиваемый нашими системами внутреннего климата, т.е. мы регулируем температуру в помещении – чуть ниже в холодную погоду и чуть выше в теплую. Однако определенный дискомфорт, связанный с этим, не должен слишком сильно сказываться на пациентах. Большее влияние может оказать рост числа случаев заражения COVID-19 и потребность в госпитализации, что может потребовать сокращения плановой лечебной работы.
Для сравнения: если в первом полугодии 2021 года клиникум потратил на электроэнергию 785 000 евро (включая услуги сети, плату за возобновляемую энергию и акциз на электроэнергию), то в первом полугодии 2022 года – 2 282 000 евро. Это означает, что расходы на электроэнергию выросли почти в три раза. Из-за продолжающегося роста цен на энергоносители изменение цен в 2022 году по сравнению с 2021 годом, вероятно, будет как минимум таким же, если не большим.
Клиникум изучает возможность использования возобновляемых источников энергии и солнечных батарей. Планируется переход на дистанционное охлаждение в тех случаях, когда это технически возможно. Кроме того, стартует проект по смене освещения и источников света, что подразумевает инвестиции в освещение с датчиками движения. Для привлечения внимания сотрудников и пациентов и повышения осведомленности в Клиникуме проводятся акции по энергосбережению.