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В четверг электричество ощутимо подешевеет, но не спешите радоваться

rus.postimees.ee
В четверг электричество ощутимо подешевеет, но не спешите радоваться
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Штепсельная розетка. Иллюстративное фото.
Штепсельная розетка. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 18 августа, составит 555,18 евро за мегаватт-час.

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию достигла рекордных в истории Эстонии 682,05 евро, тариф снизится на 18,6%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

В Финляндии в четверг биржевой тариф на электроэнергию составит 465,52 евро, в Латвии - 571,58 евро, в Литве - 562,03 евро за мегаватт-час.

Ранее на бирже Nord Pool сообщили, что в настоящее время в странах Балтии наблюдается нехватка электроэнергии,

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