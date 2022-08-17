В четверг электричество ощутимо подешевеет, но не спешите радоваться

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию достигла рекордных в истории Эстонии 682,05 евро, тариф снизится на 18,6%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

В Финляндии в четверг биржевой тариф на электроэнергию составит 465,52 евро, в Латвии - 571,58 евро, в Литве - 562,03 евро за мегаватт-час.