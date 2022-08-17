Под влиянием полнолуния и одурманивающих веществ активизировались воры

Охранная служба выезжала в основном на взломы, зафиксированные видеокамерами. Недалеко от Таллинна в Йыэляхтме на строительном объекте, видеоохрана зафиксировала мужчину в маске и перчатках, который, по всей видимости, намеревался взломать теплушку, однако благодаря быстрому реагированию патрульного экипажа ему не удалось это сделать.

«В это же время попытка кражи произошла в Пярну, где человек с признаками наркотического опьянения проник в здание через открытое окно и взял лодочный мотор, однако сработала сигнализация и он бросил его», – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль.