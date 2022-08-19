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«Аптекарь Мельхиор. Призрак»: тайна, похороненная на дне колодца

Борис Тух
«Аптекарь Мельхиор. Призрак»: тайна, похороненная на дне колодца
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Мельхиор (Мяртен Метсавийр) и настоятель Хиндрик (Кен Рюйтель)
Мельхиор (Мяртен Метсавийр) и настоятель Хиндрик (Кен Рюйтель) Фото: Кадр из фильма

На экраны вышел второй фильм трилогии Эльмо Нюганена о полюбившемся зрителе детективе-любителе XV века. Снова – древний Таллинн, снова клубок жестоких убийств, распутать который по силам только молодому аптекарю Мельхиору. Но интонация картины изменилась. Режиссер ведет зрителя за собой в мир Средневековья, который остался таким же захватывающим, как в первом фильме, но стал мрачнее и опаснее, его сюрпризы и угрозы ощущаешь с такой ясностью, будто тебя на полтора часа забросили в этот мир и оставили там: мол, выбирайся, если сумеешь.

Распространенная в жанровом кинематографе практика: сначала выпустить одну картину, и после, если она будет иметь успех, снять сиквел, триквел и т.д, уже не так распространена. Конечно, если речь идет о грандиозном, рассчитанном на несколько сезонов проекте, вроде «Властелина колец», «Гарри Поттера» или «Игры престолов», то поступают именно так, сохраняя декорации впрок, для новых серий. Но если в картине задействованы реальные локации, чаще всего снимают по несколько серий подряд. Тем более, что сохранившиеся старинные фрагменты современного города - недолговечная, уходящая, натура: кто знает, как они будут выглядеть через год?

Палач – должность неприятная, но необходима в то время.
Палач – должность неприятная, но необходима в то время. Фото: Кадр из фильма
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