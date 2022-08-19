«Аптекарь Мельхиор. Призрак»: тайна, похороненная на дне колодца

Распространенная в жанровом кинематографе практика: сначала выпустить одну картину, и после, если она будет иметь успех, снять сиквел, триквел и т.д, уже не так распространена. Конечно, если речь идет о грандиозном, рассчитанном на несколько сезонов проекте, вроде «Властелина колец», «Гарри Поттера» или «Игры престолов», то поступают именно так, сохраняя декорации впрок, для новых серий. Но если в картине задействованы реальные локации, чаще всего снимают по несколько серий подряд. Тем более, что сохранившиеся старинные фрагменты современного города - недолговечная, уходящая, натура: кто знает, как они будут выглядеть через год?