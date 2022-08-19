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«Кто-то это ел до меня?»: жительницу Таллинна испугал купленный в магазине товар

София Солдатенко
, reporter
«Кто-то это ел до меня?»: жительницу Таллинна испугал купленный в магазине товар
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Так, по словам читательницы, выглядела плитка шоколада сразу после покупки.
Так, по словам читательницы, выглядела плитка шоколада сразу после покупки. Фото: фото читателя

По словам жительницы Таллинна Маргариты, она приобрела в столичном магазине Kalev плитку шоколада с дефектом. «Это возмутительная небрежность», – заявила она. Представительница предприятия сообщила, что для выяснения обстоятельств случившегося было начато расследование.

Маргарита 7 августа в магазине Kalev в квартале Ротерманни приобрела плитку молочного шоколада. «Вот таким чудом торгует калевский магазин. Шоколадка выглядела так, будто ее уже кто-то ел до меня: части шоколада вовсе нет, края другой части словно срезаны ножом, цвет неоднородный, также в шоколад вросла бумага, – описала она увиденное. – Я впервые с таким сталкиваюсь. Вся плитка была дефектная. Это возмутительная небрежность».

Поскольку шоколад был в плотной картонной упаковке, до покупки заметить отсутствие части шоколада было невозможно.
Поскольку шоколад был в плотной картонной упаковке, до покупки заметить отсутствие части шоколада было невозможно. Фото: фото читателя
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