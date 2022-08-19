«Кто-то это ел до меня?»: жительницу Таллинна испугал купленный в магазине товар

Маргарита 7 августа в магазине Kalev в квартале Ротерманни приобрела плитку молочного шоколада. «Вот таким чудом торгует калевский магазин. Шоколадка выглядела так, будто ее уже кто-то ел до меня: части шоколада вовсе нет, края другой части словно срезаны ножом, цвет неоднородный, также в шоколад вросла бумага, – описала она увиденное. – Я впервые с таким сталкиваюсь. Вся плитка была дефектная. Это возмутительная небрежность».