Эксперт: как рост EURIBOR повлияет на кредиты квартирных товариществ на реновацию?

Изменение EURIBOR обусловлено политикой процентных ставок Европейского центрального банка, которая, в свою очередь, является инструментом поддержания стабильности европейской экономики. Таким образом, уровень EURIBOR затрагивает нынешних и будущих заемщиков, в том числе квартирные товарищества, которые собираются запросить кредит на реновацию, модернизацию или повышение экологичности жилого дома. Здесь важно понимать, что обращение за кредитом – это всегда ответственный шаг, сопряженный с рисками, поэтому необходимо учитывать целый ряд факторов, по которым SEB Pank всегда готов провести консультацию.

В связи с изменениями процентных ставок, положительной долгосрочной ставкой EURIBOR и ее изменением каждые полгода товарищества, которые планируют ходатайствовать о кредите в ближайшем будущем, должны учитывать возможное изменение ставки EURIBOR на перспективу еще при сборе средств в ремонтный фонд.

Проще говоря, есть два варианта решения Общее собрание квартирного товарищества принимает решение о накоплении ремонтного фонда с достаточным запасом, в противном случае нужно быть готовыми к возможной необходимости раз в год-два повышать ставку взноса в ремонтный фонд с 1 м2.

Альтернативная возможность – фиксация процентной ставки, как правило, на срок до пяти лет. При этом варианте необходимо учитывать, что процент фиксируется по специальной ставке, которая несколько выше текущей плавающей процентной ставки. При этом варианте нужно быть готовыми к увеличению взносов в ремонтный фонд в зависимости от ситуации.

Предположим, например, что квартирное товарищество с общей площадью квартир 5000 м2 запросило кредит в размере 300 000 евро на работы по реновации со сроком погашения 20 лет. В этом случае расходы по кредиту для владельца квартиры площадью 50 м2 при положительных процентных ставках будут формироваться следующим образом:

- в случае плавающего шестимесячного EURIBOR (рыночный уровень сейчас около 0,7%) ежемесячный счет, оплачиваемый квартирному товариществу, увеличится на 2 евро;