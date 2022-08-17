«Друзья Мариуполя». Как в Эстонии помогают украинским беженцам

Владелец здания по адресу Ваксали, 19, где сейчас расположен центр по приему беженцев, отдал его волонтерам на безвозмездной основе. Координатор центра Екатерина Романова рассказывает, что центр был создан в сотрудничестве с «Друзьями Мариуполя» и занимается предоставлением информации и ночлега беженцам.

«Здесь может разместиться до 30 человек. Люди приходят каждый день, зачастую по вечерам, когда после пересечения границы уже невозможно куда-либо уехать на автобусе или электричке. Здесь люди могут дождаться автобуса, поесть, выпить чаю. Сделать все необходимые для существования дела и продолжить свой путь», – говорит Екатерина.

В нарвском центре от 12 до 15 активных волонтеров, которые работают по сменам. Это граждане России, оставшиеся в Нарве беженцы из Украины, и граждане Эстонии. Беженцы находят волонтеров по объявлениям «Друзей Мариуполя» в телеграм-чатах и различных группах в интернете, заполняют анкету, после чего с ними связывается куратор.

«Кураторы держат связь удаленно и помогают людям с покупкой билетов, построением маршрута, принятием решений по поводу их дальнейшего пути, потому что в основном люди плохо проинформированы о том, что их ждет в другой стране и как будет протекать их дальнейшее перемещение», – рассказывает Екатерина о роли кураторов.