В Эстонию прибыло уже более 45 тысяч военных беженцев из Украины. С конца февраля небезразличные люди помогают им, как только могут. Среди них – группа энтузиастов «Друзья Мариуполя», которые обеспечивают беженцев информацией и ночлегом прямо у границы с Россией.
«Друзья Мариуполя». Как в Эстонии помогают украинским беженцам
Координатор по коммуникации «Друзей Мариуполя» Александра Аверьянова рассказывает о том, как появилась идея объединить неравнодушных людей в группу волонтеров, которые сегодня помогают беженцам. «В конце марта моим приятелям в один общий чат стали писать знакомые из России и Украины. Они предлагали варианты помощи беженцам, которые направляются в Европу из Украины через Россию. Кто-то приходил на Нарвский автовокзал и сразу обращал внимание, что здесь нет никакой помощи от государства. Начали думать, что делать: собирать волонтеров, прописывать инструкции как сделать помощь более организованной», – сказала Александра.
Наибольшее количество беженцев, которые сейчас пересекают российско-эстонскую границу – это беженцы из Мариуполя. Этот город сейчас практически полностью уничтожен и находится под российской оккупацией. Александра рассказывает, что после жутких недель, проведенных в подвалах, люди перебирают все возможные варианты, как выбраться из города.
«К сожалению, путь в украинскую сторону для них отрезан, поскольку там идут бои. Поэтому большинство выбирается через территорию России. Сначала они проходят фильтрационные лагеря либо в ЛНР, либо в ДНР. Это такая процедура, где людей допрашивают, проверяют все социальные сети, осматривают на наличие татуировок или отметин на теле, чтобы выяснить, использовал ли человек оружие. После успешного прохождения осмотра людей перевозят в пункты временного размещения, так называемые ПВРы», – рассказывает Александра.
В фильтрационных лагерях на людях ищут татуировки, так или иначе отсылающие к украинской символике или батальону Азов. Если на теле человека находят следы использования оружия, например следы приклада на плече, человек не проходит фильтрацию. Затем беженцев убеждают отказаться от украинского гражданства и остаться в России, предлагая размещение в различных российских городах, вплоть до Владивостока. Если кто-то решает покинуть Россию, обычно они доезжают до Санкт-Петербурга и, часто не без помощи российских волонтеров, пересекают границу с Эстонией. В Нарве находятся четыре волонтерских группы, которые принимают беженцев, и одна из них это «Друзья Мариуполя».
Владелец здания по адресу Ваксали, 19, где сейчас расположен центр по приему беженцев, отдал его волонтерам на безвозмездной основе. Координатор центра Екатерина Романова рассказывает, что центр был создан в сотрудничестве с «Друзьями Мариуполя» и занимается предоставлением информации и ночлега беженцам.
«Здесь может разместиться до 30 человек. Люди приходят каждый день, зачастую по вечерам, когда после пересечения границы уже невозможно куда-либо уехать на автобусе или электричке. Здесь люди могут дождаться автобуса, поесть, выпить чаю. Сделать все необходимые для существования дела и продолжить свой путь», – говорит Екатерина.
В нарвском центре от 12 до 15 активных волонтеров, которые работают по сменам. Это граждане России, оставшиеся в Нарве беженцы из Украины, и граждане Эстонии. Беженцы находят волонтеров по объявлениям «Друзей Мариуполя» в телеграм-чатах и различных группах в интернете, заполняют анкету, после чего с ними связывается куратор.
«Кураторы держат связь удаленно и помогают людям с покупкой билетов, построением маршрута, принятием решений по поводу их дальнейшего пути, потому что в основном люди плохо проинформированы о том, что их ждет в другой стране и как будет протекать их дальнейшее перемещение», – рассказывает Екатерина о роли кураторов.
Сами беженцы размещаются в жилых комнатах. В центре также есть прачечная, для которой пожертвовали сушилку и стиральную машину. Напротив нее комната с множеством коробок для одежды, которую волонтеры прозвали «сэконд-хэндом». В самой большой комнате расположена столовая, где отдельно находится детский угол с пожертвованными игрушками, которые дети могут взять с собой. Всю еду волонтеры готовят сами, а продукты покупают на пожертвования людей. По словам Екатерины, самое важное для волонтеров место это стенд с записками от постояльцев, в которых беженцы благодарят волонтеров и оставляют теплые пожелания.
«В самые пиковые времена гранциу пересекало 500 беженцев в день, сейчас – где-то 200. По статистике Социального департамента около 65% двигаются дальше, соответственно 35% просят убежище в Эстонии», – приводит статистику Александра. Екатерина говорит, что транзитным беженцам нужно помогать в первую очередь: «Они едут из России либо через Эстонию, либо через Латвию, где очень неудобный погранпереход. Большинство людей не имеют достаточно средств, чтобы достичь той точки назначения, которая им нужна. Обычно люди едут в Германию или в другие, соседние страны Европы. Из бесплатных путей для беженцев через Эстонию есть только два: один – в Германию с помощью парома, другой – в Латвию. Дальше – никак. Соответственно, это очень большая статья расходов.
Чтобы помочь беженцам добраться до точки назначения по платному маршруту, мы ищем спонсоров и собираем деньги на билеты», – говорит Екатерина, добавляя, что помощь транзитным беженцам приоритетнее еще и потому что многие из них – это пожилые люди без телефонов, которые никогда раньше не были за границей. Так как люди выезжают из оккупированных Россией территорий, у них также заблокированы украинские банковские карты, поэтому беженцы тратят последние наличные, которые они успели снять, чтобы попасть в Европу. По итогу они оказываются без ничего и рассчитывают, что им кто-то поможет.
Ежедневно «Друзьям Мариуполя» приходится работать с огромным количеством военных беженцев, поэтому волонтеры призывают всех заинтересованных людей присоединяться к их группе, чтобы эффективнее осуществлять помощь нуждающимся.
«Особенно нам нужны информационные волонтеры, то есть люди, способные быстро находить информацию, связываться по нужным каналам с другими волонтерами, организациям, или с государством, если это нужно. Сейчас таких людей очень мало – это я и еще два человека», – говорит Екатерина.