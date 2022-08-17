Алар Карис: мир не должен вращаться вокруг российского газа

Обсуждая терминал СПГ, который строится в Палдиски, по словам президента, нельзя не упомянуть окружающую нас политическую обстановку. «Как я уже раньше говорил, мы не можем пользоваться газом, на котором кровь других народов, и не должны ставить себя в положение, в котором мы бы зависели от российского газа так, чтобы нами можно было манипулировать. Мир не должен вращаться вокруг российского газа, поэтому следует найти ему альтернативы, - сказал Карис. - Обеспечение способности приема сжиженного природного газа важно для того, чтобы гарантировать, что в Балтийских странах и Финляндии предстоящей зимой будет тепло в дома, а предприятия будут работать».

Карис обсудил на конференции будущее Палдиски и способы еще лучше распорядиться его возможностями. «Палдиски — город с большим потенциалом, который мог бы благодаря порту, сообщению и близости Таллинна стать наряду с Ида-Вирумаа одним из важнейших коммерческих и промышленных центров Северной Эстонии», - сказал Карис.

По словам президента, важно, что именно через Палдиски, который долгое время был российским военным портом, в Эстонию вскоре будет поступать сжиженный природный газ, который еще сильнее сократит зависимость Эстонии и ее соседей от российских энергоносителей.

По словам президента, следует также смотреть дальше предстоящих вопросов коммунального хозяйства и оценивать газовое сообщение в широком контексте. «Большее количество внешних сообщений расширит рынок и повысит его гибкость, а это увеличит возможности для бизнеса в Палдиски и Эстонии в целом, - сказал Карис. - Повышенная гибкость будет крайне необходима в будущем, когда наша энергия уже не будет поступать из горючего сланца в нынешнем объеме и гораздо большую роль будут играть ветер, солнце или даже ядерная энергия».