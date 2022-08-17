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Обед за 50 евро ⟩ По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот

Яан Рандар Райдма
, Sakala
По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот
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Кафе решило установить цены на блюда по логике электробиржи.
Кафе решило установить цены на блюда по логике электробиржи. Фото: Auksi Kohvik

Расположенное на Таллиннском шоссе недалеко от Вильянди кафе Auksi в связи с сегодняшними рекордными ценами на электроэнергию подняло цены на солянку, курицу по-нэшвилльски и пирожное до фантастически высокого уровня. Эти три блюда стоят соответственно 12, 27 и 12 евро, цены на остальные блюда остались прежними.

На странице кафе Auksi в Facebook написано, что в районе фондовой биржи кафе, то есть в Вильяндимаа, едва ли найдешь суп, второе блюдо и десерт по более высокой цене. Кроме того, в сообщении говорится, что цены устанавливаются так же, как и на электробирже.

По словам автора поста Мадиса Рейнупа, клиентов действительно просят заплатить такие суммы. «Эти цены не из-за высоких цен на электроэнергию, но они сформированы на том же основании, на котором формируют и цены на электроэнергию».

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