Обед за 50 евро ⟩ По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот

На странице кафе Auksi в Facebook написано, что в районе фондовой биржи кафе, то есть в Вильяндимаа, едва ли найдешь суп, второе блюдо и десерт по более высокой цене. Кроме того, в сообщении говорится, что цены устанавливаются так же, как и на электробирже.