По словам обратившегося в редакцию Postimees читателя, с его банковского счета исчезло почти 30 евро, которые ушли Bolt Food. Почему и за что, ему не сообщили. Bolt посоветовал ему сначала закрыть карту и написать заявление в полицию, поскольку их опыт говорит, что в большинстве случаев человек сделал перевод сам или это сделал кто-то из его близких.
Клиент обвиняет Bolt Food в краже, компания рекомендует обратиться в банк и полицию
Пожелавший сохранить анонимность читатель объяснил, что о платеже в размере 29,31 евро, который Bolt получил от него, он ничего не знает: «Я ничего не заказывал через Bolt Food в течение нескольких месяцев».
После уведомления банка читатель написал в службу поддержки клиентов Bolt и на следующее утро получил ответ. «Ответ был прост: они ничего не могут сделать, мне надо писать заявление в полицию», – рассказывает он.
Из разговора со службой поддержки непонятно, кому и куда была доставлена якобы заказанная еда.
По словам потерявшего деньги клиента, то же самое произошло и с его знакомыми. Он также сослался на комментарии в соцсетях и видео в TikTok с жалобами на подобные кражи. «Многие люди не понимают, почему с их счета снимают десять евро. Это воровство! А Bolt разводит руками», – сказал он.
Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас заявил, что это исключительный случай и клиенту обязательно следует убедиться, что оплата не производилась кем-то, у кого есть доступ к банковской карте.
«На это конкретное обращение служба поддержки клиентов Bolt отреагировала правильно и объяснила дальнейшие действия», – сказал он и добавил, что теперь клиент должен уведомить в первую очередь банк и полицию. «В случае недопонимания или неясности мы всегда призываем людей задавать дополнительные вопросы непосредственно в службу поддержки клиентов – при необходимости мы будем рады объяснить дальнейшие шаги и предоставить дополнительную информацию», – сказал Ялакас.
По его словам, во многих случаях впоследствии выяснялось, что платеж действительно был сделан им самим или близким человеком, у которого был доступ. Но если карта попала в руки преступников, клиент должен обратиться в банк, чтобы заблокировать карту и предотвратить дальнейшие кражи.
«Затем обратиться в полицию, которая в ходе расследования может запросить у Bolt дополнительную информацию о платеже. Это общий процесс, которому следуют все компании, принимающие платежи по картам, решение Bolt полностью соответствует стандартной практике», – заверил Ялакас.
Глава отдела по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт сообщил, что и в предыдущие годы полиция получала заявления о том, как какое-то мобильное приложение снимало деньги с банковского счета человека.
«Мы установили, что данные кредитной карты были использованы за спиной владельца кем-то из его близких, например, для покупки игр, заказа еды, езды на электросамокате или для какой-либо другой транзакции», – подтвердил Кельт слова Ялакаса.
К сожалению, по его словам, также есть случаи, когда киберпреступники использовали украденные данные кредитных карт для получения прибыли. «Распространенная схема выглядит так: какая-то услуга рекламируется со скидкой в 50 процентов, например, предлагается гостиничный пакет за полцены. Для этого в каком-то мобильном приложении создается аккаунт с фейковыми данными, к нему привязывается кредитная карта жертвы и осуществляются транзакции. Жертва – владелец кредитной карты, а злоумышленник получает половину суммы заказанной услуги», – привел пример он.
Можно не стать жертвой фишинга или вредоносного ПО, если использовать кредитную карту с маленьким лимитом, также и в путешествии; физически держать карту только в своих руках и не делиться данными на карте с другими; не открывать посторонние ссылки или файлы, напомнил Кельт.
Кроме того, по рекомендации Департамента полиции и погранохраны стоит узнать в своем банке, как безопасно пользоваться кредитной картой.