Клиент обвиняет Bolt Food в краже, компания рекомендует обратиться в банк и полицию

Пожелавший сохранить анонимность читатель объяснил, что о платеже в размере 29,31 евро, который Bolt получил от него, он ничего не знает: «Я ничего не заказывал через Bolt Food в течение нескольких месяцев».

После уведомления банка читатель написал в службу поддержки клиентов Bolt и на следующее утро получил ответ. «Ответ был прост: они ничего не могут сделать, мне надо писать заявление в полицию», – рассказывает он.

Из разговора со службой поддержки непонятно, кому и куда была доставлена якобы заказанная еда.

По словам потерявшего деньги клиента, то же самое произошло и с его знакомыми. Он также сослался на комментарии в соцсетях и видео в TikTok с жалобами на подобные кражи. «Многие люди не понимают, почему с их счета снимают десять евро. Это воровство! А Bolt разводит руками», – сказал он.

Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас заявил, что это исключительный случай и клиенту обязательно следует убедиться, что оплата не производилась кем-то, у кого есть доступ к банковской карте.