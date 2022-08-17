На раквереском стадионе на глазах у детей погибли птицы, прилипшие в клейкому покрытию

Директор Раквереского спортивного центра Аве Сатс заявила, что по ее информации, инцидент мог произойти около 10 утра, когда на стадионе проходило несколько детских тренировок. Детей сразу же отправили на другую сторону стадиона и сообщили о случившемся в экстренные службы. Спасатели извлекли птиц, которых, по словам Сатс, было около шести. «Спасти их не удалось», – добавила она.

Стадион Раквереского спортивного центра реконструируется. По словам Сатс, дорожка разбега в месте для прыжков в длину, чтобы выровнять землю, была покрыта липким материалом красного цвета, и, очевидно, этот цвет и привлек птиц.

Сатс сказала, что работу проводили специалисты, которые не сочли нужным вводить дополнительные меры. Это были всего лишь несколько небольших участков. По словам директора спортивного комплекса, за год ее работы ничего подобного раньше не случалось.

Директор сказала, что поскольку инцидент произошел совсем недавно, у нее еще не было времени подумать, как избежать подобных ситуаций. «Для людей мы можем установить табличку, но как отпугивать птиц?...», – сказала Сатс, добавив, что если на тропе будут люди, птицы туда не прилетят. Судя по всему, после планировочных работ зона для прыжков опустела и птицы решились подлететь ближе.

Пресс-секретарь Идаского Спасательного центра Аннели Ооне сообщила, что погибли десять синиц. Обычно события комментируют руководители спасательных служб, но, по словам Ооне, руководителю добавить нечего.