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ГРАФИК ⟩ Дикий скачок цены на электричество сегодня вечером

rus.postimees.ee BNS
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Дикий скачок цены на электричество сегодня вечером
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Дорогое электричество.
Дорогое электричество. Фото: www.freepik.com / montaaž Liina Õun

Стоимость биржевой электроэнергии в эстонской ценовой зоне сегодня, 17 августа, в течение одного вечернего часа вырастет до фантастического уровня. 

Цена на электричество для клиентов с биржевым пакетом совершит гигантский прыжок.
Цена на электричество для клиентов с биржевым пакетом совершит гигантский прыжок. Фото: Postimees/Elektrilevi Live

По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне 17 августа вырастет до рекордных 682,05 евро за мегаватт-час.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов, а минимальный тариф был с 15 до 16 часов, когда цена составила 305,72 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в среду биржевой тариф на электроэнергию составит 200,11 евро, в Латвии и Литве - 823,98 евро за мегаватт-час.

Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.

В связи с рекордным ростом цены на электричество за последние дни Департамент конкуренции решил основательно проанализировать его причины.

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