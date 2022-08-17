Стоимость биржевой электроэнергии в эстонской ценовой зоне сегодня, 17 августа, в течение одного вечернего часа вырастет до фантастического уровня.
ГРАФИК ⟩ Дикий скачок цены на электричество сегодня вечером
Дикий скачок цены на электричество сегодня вечером
По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне 17 августа вырастет до рекордных 682,05 евро за мегаватт-час.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов, а минимальный тариф был с 15 до 16 часов, когда цена составила 305,72 евро за мегаватт-час.
В Финляндии в среду биржевой тариф на электроэнергию составит 200,11 евро, в Латвии и Литве - 823,98 евро за мегаватт-час.
Предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 8 августа, когда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.
В связи с рекордным ростом цены на электричество за последние дни Департамент конкуренции решил основательно проанализировать его причины.