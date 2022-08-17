Китай отправит своих солдат на учения в Россию

В прошлом месяце Москва заявила о намерении организовать учения «Восток», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, добавив, что в учениях также примут участие подразделения зарубежных стран. Последние подобные учения проходили в 2018 году, в них также участвовали китайские военные.

Минобороны Китая заявило, что участие в совместных учениях является частью действующих двусторонних соглашений о сотрудничестве с Россией.

«Участие направлено на углубление практического и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран, задействованных в учениях; повышение уровня стратегического сотрудничества и укрепление способности реагировать на различные угрозы безопасности», – цитирует Reuters заявление Минобороны Пекина.

При правлении Си Цзиньпина произошло стратегическое сближение между Пекином и Москвой, а отношения между Си и президентом России Владимиром Путиным становятся все более теплыми.

Незадолго до вторжения в Украину, Китай и Россия объявили о «безграничном» партнерстве.

Однако, по словам официальных лиц США, от Китая не наблюдается попыток уклониться от санкций, введенных западным миром, или попыток оказать военную помощь России.