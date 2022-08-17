Сегодня Министерство обороны Китая объявило, что Пекин направит солдат в Россию на учения, в которых также примут участие воинские части из Индии, Беларуси, Монголии и Таджикистана. Ссылаясь на войну в Украине, Пекин заявил, что совместные учения не связаны с «текущей международной ситуацией».
Китай отправит своих солдат на учения в Россию
В прошлом месяце Москва заявила о намерении организовать учения «Восток», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, добавив, что в учениях также примут участие подразделения зарубежных стран. Последние подобные учения проходили в 2018 году, в них также участвовали китайские военные.
Минобороны Китая заявило, что участие в совместных учениях является частью действующих двусторонних соглашений о сотрудничестве с Россией.
«Участие направлено на углубление практического и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран, задействованных в учениях; повышение уровня стратегического сотрудничества и укрепление способности реагировать на различные угрозы безопасности», – цитирует Reuters заявление Минобороны Пекина.
При правлении Си Цзиньпина произошло стратегическое сближение между Пекином и Москвой, а отношения между Си и президентом России Владимиром Путиным становятся все более теплыми.
Незадолго до вторжения в Украину, Китай и Россия объявили о «безграничном» партнерстве.
Однако, по словам официальных лиц США, от Китая не наблюдается попыток уклониться от санкций, введенных западным миром, или попыток оказать военную помощь России.
Учения пройдут в Восточном военном округе России, в состав которого входит часть Сибири. Штаб Восточного военного округа расположен недалеко от границы с Китаем, в Хабаровске, центре Дальневосточного федерального округа.