В Таллинне более 450 школьников получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями

В этом году финальное мероприятие кампании «Ранец 2022» состоялось в Apollo Kino Coca-Cola Plaza – дети и их родители посмотрели фильм «Миньоны: Грювитация», а затем отправились домой с новыми ранцами.

«Приятно, что дети и родители получили возможность сходить в кино и вместе провести время – это семейное мероприятие, которое все ждут с нетерпением, – сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Учитывая быстрый рост цен, бесплатные школьные принадлежности являются хорошим подспорьем для нуждающихся семей».

Кроме того, в Таллинне есть отдельное пособие для первоклассников – «Пособие на ранец», а с этого года – и предусмотренное для всех школьников универсальное пособие к началу учебного года в размере 50 евро. Ходатайствовать об этих пособиях можно с третьей недели сентября, когда окончательно сформированы списки учащихся. В первые две недели сентября в списках еще возможны некоторые изменения».

Горожане жертвовали средства на приобретение школьных принадлежностей с помощью ящиков, размещенных в таллиннских магазинах сети RIMI Food AS. Добровольцы Красного Креста помогали с комплектацией ранцев, а списки нуждающихся составляли отделы социального обеспечения районных управ.

Кампанию «Ранец 2022» поддержали: Красный Крест Эстонии, Таллиннская городская управа, таллиннские магазины Eesti RIMI Food AS, Gasell AS, Apollo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/Svensky Kaubandus AS, Департамент транспорта, Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны и магазин Magus Elu.