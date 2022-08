В Таллинне более 450 школьников получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями

Горожане жертвовали средства на приобретение школьных принадлежностей с помощью ящиков, размещенных в таллиннских магазинах сети RIMI Food AS. Добровольцы Красного Креста помогали с комплектацией ранцев, а списки нуждающихся составляли отделы социального обеспечения районных управ.

Кампанию «Ранец 2022» поддержали: Красный Крест Эстонии, Таллиннская городская управа, таллиннские магазины Eesti RIMI Food AS, Gasell AS, Apollo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/Svensky Kaubandus AS, Департамент транспорта, Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны и магазин Magus Elu.