Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что решение о закрытии границ страны для граждан РФ не противоречит базовым документам Евросоюза. Предложения МИД и МВД о закрытии въезда для соседей с востока появятся на будущей неделе, заявил в среду Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу: Договор о ЕС позволяет заблокировать россиянам въезд в Эстонию даже с визами других стран
Базовый договор Евросоюза позволяет странам-членам ЕС заблокировать въезд гражданам России на свою территорию, даже если шенгенская виза получена в третьем государстве содружества. Об этом 17 августа заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но и внутренние. Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в интересах общественного порядка, безопасности, которые и являются сейчас казусом, а также в интересах здоровья народа. Ведь этот прецедент, как мы помним, дал возможность ввести очень обширные ограничения. Эта масса граждан России, 850 000 человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины», – цитирует Рейнсалу ERR.
По словам министра иностранных дел Эстонии, МИД договорился с МВД, что предложения о том, как чисто технически можно реализовать идею закрытия границ для россиян, будут представлены на будущей неделе. Заявления прозвучали после общения Рейнсалу с финским коллегой Пеккой Хаависто.
11 августа правительство Каи Каллас решило уже с 18 августа перестать впускать в страну граждан РФ с шенгенскими визами, которые были выданы Эстонией. Власти страны не отказываются от планов добиться аналогичного солидарного решения от всех стран ЕС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что запрет всем граждан РФ приезжать в ЕС был бы адекватным ответом на проведение реферндумов о вхождении в состав России оккупированных регионов Украины.
«В этих санкциях нет ничего такого, что отнимает у людей имущество или их жизни. Я с самого начала говорил, что самое важное — это закрыть границы, ведь они отнимают чужие территории. Так пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию. Страны должны закрыть границы и ввести эмбарго на энергоносители. По моему мнению, все остальное не так эффективно. Сейчас нет ни полного эмбарго, ни закрытых границ <…> Что нам это даст? Это единственный способ повлиять на Путина. Ведь у этого человека нет других страхов, кроме страха за свою жизнь. А его жизнь зависит от того, угрожает ему население его страны или нет. Для него нет другой угрозы. Вот так обстоят дела. Именно поэтому, когда население начнет оказывать давление на его решения — тогда и появится результат. И война закончится. Это очень понятные санкции и очень простые. Они не про деньги, не про газ или трубы, не про немцев, у которых не будет отопления зимой. Просто закройте границы на год — и вы увидите результат», - цитирует интервью украинского лидера издание Meduza.
Война Путина с Украиной продолжается уже 175 дней.