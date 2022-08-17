Рейнсалу: Договор о ЕС позволяет заблокировать россиянам въезд в Эстонию даже с визами других стран

«В этих санкциях нет ничего такого, что отнимает у людей имущество или их жизни. Я с самого начала говорил, что самое важное — это закрыть границы, ведь они отнимают чужие территории. Так пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию. Страны должны закрыть границы и ввести эмбарго на энергоносители. По моему мнению, все остальное не так эффективно. Сейчас нет ни полного эмбарго, ни закрытых границ <…> Что нам это даст? Это единственный способ повлиять на Путина. Ведь у этого человека нет других страхов, кроме страха за свою жизнь. А его жизнь зависит от того, угрожает ему население его страны или нет. Для него нет другой угрозы. Вот так обстоят дела. Именно поэтому, когда население начнет оказывать давление на его решения — тогда и появится результат. И война закончится. Это очень понятные санкции и очень простые. Они не про деньги, не про газ или трубы, не про немцев, у которых не будет отопления зимой. Просто закройте границы на год — и вы увидите результат», - цитирует интервью украинского лидера издание Meduza.



Война Путина с Украиной продолжается уже 175 дней.