Эстония выделила меньше энергетических субсидий, чем Латвия и Литва

Среди европейских стран Греция и Литва распределили больше всего энергетических субсидий в процентах от ВВП: сумма субсидий составила 3,7% и 3,6% соответственно. В Эстонии этот показатель был лишь 0,8%, с которым страна заняла 18-е место. По отношению к ВВП субсидии были самыми маленькими в Дании, составляя всего 0,1%, согласно сравнению программ субсидий, составленным аналитическим центром Брейгеля.

В абсолютном выражении больше всего субсидий выплатила Германия – в общей сложности 60,2 миллиарда евро, что составило лишь 1,7% от ВВП страны. За ней последовала Италия, чья сумма субсидий составила 2,8% от ВВП страны, но достигла 49,5 миллиарда евро. Греция выплатила субсидий на общую сумму в 6,8 млрд евро, Литва – в 2 млрд евро. Эстония же выплатила около 200 000 миллионов евро.

В Латвии сумма субсидий достигла 500 миллионов евро, или 1,4% от ВВП, а в Финляндии – 1,2 миллиарда евро, что составляет всего 0,5% процента от ВВП.

Эстония распределяла субсидии на снижение налога на электроэнергию, регулирование розничных цен, поддержку бытовых потребителей с низкими доходами и поддержку предпринимательства. В конце 2021 года Эстония приняла решение о распространении субсидии на электричество на семьи с низким доходом, то есть с доходом ниже 1126 евро в месяц на одного работающего. По словам бывшего министра государственного управления Яака Ааба, помощь получили около 380 000 домохозяйств по всей Эстонии, а ориентировочная стоимость поддержки осталась на уровне 79 миллионов евро.

Семьи с низким доходом пользовались льготными ценами на электроэнергию с октября 2021 года по март 2022 года.

С октября прошлого года по март этого года плата за пользование сетями также была снижена вдвое для всех потребителей электроэнергии. В то же время бывший министр окружающей среды Тынис Мельдер сообщил, что общая стоимость субсидий достигла почти 100 миллионов евро.