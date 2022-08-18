Интервью ⟩ Гражданки РФ: мы за санкции против России, но просим Эстонию об исключении

А.Б.: У нас колоссальное количество волонтеров. Например, брат моего мужа помогает беженцам с Украины. Много вариантов помощи.
Л.П.: Развивая мысль мамы, я должна сказать, что это не про прекращение войны. Волонтерство – это помощь. Оно не влияет на военные события.
А.Б.: Мы безоружные люди, у нас нет других рычагов.
– Если бы у вас была возможность напрямую обратиться к эстонскому правительству, которое приняло эту санкцию, что бы вы сказали?
Л.П.: Я бы попросила к людям относиться индивидуально. Каждая ситуация уникальна, мы не можем всех граждан России оценивать по одним критериям. Люди разные, их цели тоже. Их мотивы довольно легко понять. Родственник в Эстонии не означает, что человек интегрируется в эстонское общество. Подход должен быть индивидуальный, тогда от этого выиграют все.
– Вы рассчитываете, что на самом деле будет сделана какая-то поблажка для людей, которые более готовы к интеграции. С другой стороны, это очень тяжело определить. Тогда возникает вопрос, кому эту поблажку давать? Это все оценочные суждения.
Л.П.: Конечно, это тяжело, но возможно. Отказать всем достаточно легко.
– Запад ввел массу экономических санкций против России. Считаете ли вы, что эти санкции эффективны, чтобы заставить власть и какую-то часть пропутинского населения задуматься и, возможно, изменить порядок своих мыслей?
Л.П.: Понимаете, в чем дело. Санкции пока мало видно. В какой-то момент они дадут свой эффект. Россияне, безусловно, видят инфляцию. Они слышат, что какие-то компании прекращают работу на российском рынке. Простой обыватель глубоко не вдумывается в последствия таких изменений. Большинство общества России изначально живет очень бедно. Они никогда не покупали товаров, которые уходят с рынка.