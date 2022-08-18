Интервью ⟩ Гражданки РФ: мы за санкции против России, но просим Эстонию об исключении

По словам Людмилы и Анастасии, они не поддерживают войну России против Украины, но не в силах что-либо изменить. Они выступают за санкции против России, которые призваны остановить агрессию, но просят исключения для россиян, которые против Путина и верят в ценности свободы. Но этично ли гражданам России жаловаться на свое положение за рубежом, когда в Украине гибнут тысячи людей от рук российских солдат? Какова их ответственность?

– Что связывает вашу семью с Эстонией?

Анастасия Бардина: Когда мы в первый раз приехали в Эстонию, Люде был год и восемь месяцев. Это получилось случайно, поскольку нам негде было проводить лето. Один знакомый посоветовал нам съездить в Эльва. Мы тогда снимали маленький сарайчик. Несмотря на бытовые сложности, мы влюбились в этот город с первой секунды. В 86-ом году в Эльва было много отдыхающих из Санкт-Петербурга и Москвы. Общаясь с ними, мы узнавали, что кто-то из них отдыхает там уже в течение сорока и более лет. Мы сперва удивились: мол, столько лет подряд люди ездят в одно и то же место. Однако сами мы здесь отдыхаем уже в течение 36 лет.

– Как я так понимаю, у вас есть в Эстонии имущество: дом и участок.